D. Valentino regresa al Roig Arena en mayo de 2027 para ofrecer su concierto de mayor aforo en València

D.Valentino
D.Valentino - ROIG ARENA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 19 mayo 2026 13:17
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   VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

   D. Valentino regresará al Roig Arena --donde ofreció en febrero dos conciertos en la sala Auditorio Roig Arena-- el próximo 23 de mayo de 2027 para brindar a sus fans su concierto de mayor aforo en València.

   Considerado uno de los nombres más destacados de la escena urbana actual, D. Valentino comenzó a darse a conocer en 2021, cuando compartió públicamente sus primeros sencillos.

   Desde entonces, ha lanzado varios proyectos, como 'Love Kills Slowly' o 'Rosa & Rojo', su álbum más reciente.

   Las entradas para el concierto de D. Valentino ya están a la venta en la web www.roigarena.com

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