D. Valentino regresa al Roig Arena en mayo de 2027 para ofrecer su concierto de mayor aforo en València

D.Valentino - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

D. Valentino regresará al Roig Arena --donde ofreció en febrero dos conciertos en la sala Auditorio Roig Arena-- el próximo 23 de mayo de 2027 para brindar a sus fans su concierto de mayor aforo en València.

Considerado uno de los nombres más destacados de la escena urbana actual, D. Valentino comenzó a darse a conocer en 2021, cuando compartió públicamente sus primeros sencillos.

Desde entonces, ha lanzado varios proyectos, como 'Love Kills Slowly' o 'Rosa & Rojo', su álbum más reciente.

Las entradas para el concierto de D. Valentino ya están a la venta en la web www.roigarena.com