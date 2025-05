'Valparaíso' cierra el Cicle de Companyies Valencianes de Sala Russafa con su retrato de un amor y un país

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

'Valparaíso', la comedia dramática coproducida por Dacsa y La Penúltima, cierra del 29 de mayo al 1 de junio el Cicle de Companyies Valencianes de Sala Russafa con un retrato de un amor y un país. La obra sigue la relación extramarital durante 40 años de dos personas tan opuestas ideológicamente como enamoradas y que refleja una pasión en la que se cuelan las claves de la historia española reciente, desde la llegada de la democracia al 23 F o el estallido de la pandemia por Covid.

Manu Valls firma y coprotagoniza 'Valparaíso' junto a Marta Chiner. La dirección corre a cargo de Rafa Calatayud en una puesta en escena que incluye proyecciones de audiovisuales para dar contexto sociopolítico a los amantes de este espectáculo "amable y cercano que toca las emociones y la memoria colectiva", según ha informado la sala valenciana en un comunicado.

Según subraya la sala en un comunicado, los últimos cuarenta años en la vida de España están llenos de hechos "verdaderamente históricos, que han supuesto cambios cruciales en el país y en sus habitantes": desde la llegada de la democracia, al fallido golpe de Estado del 23 F, la entrada en Europa, la crisis del ladrillo o el estallido de la pandemia.

Cuatro décadas en las que la vida de la pareja protagonista de Valparaíso avanza a remolque de la evolución social, demostrando que los opuestos "pueden entenderse, pueden respetarse, pueden amarse".

Manu Valls se inspiró en la pieza teatral 'Next Time, next year', de Bernard Slade, como punto de partida a la hora de crear esta propuesta, en la que se retrata simultáneamente la evolución social y la de una pareja que sólo se encuentra una vez al año en un hotel en la Sierra de Irta.

"Hace mucho tiempo vi una película inspirada en la obra de teatro y la idea de ese encuentro anual me gustó mucho. De alguna manera quedó en mi cabeza y me pareció una base estupenda para hablar de dos temas que me interesan mucho. Por una parte, la necesidad de entendernos, de aceptar al otro, aunque sea muy distinto a ti. Y, por otra, de cómo han cambiado el mundo y España en tan poco tiempo", ha comentado el dramaturgo e intérprete.

En 2023 recibió el Premio del Público de Sala Russafa al Mejor Texto por su anterior espectáculo, 'La mujer más fea del mundo', una pieza que codirigió junto a Isabel Martí. En esta producción, la dirección corre a cargo de Rafa Calatayud. "Es un auténtico maestro de la comedia. Su forma de trabajar es entregadísima, se mete al fondo en el proyecto desde la misma creación del texto", ha indicado, y ha añadido que este es un formato de comedia dramática "muy bonito de hacer porque también tiene momentos emotivos, que tocan la fibra de los espectadores y su memoria colectiva".

Como protagonista, Valls cuenta con Marta Chiner, con la que ha compartido multitud de proyectos escénicos. La escogió "convencido de que su talento interpretativo le permitiría mostrar el cambio vital que sufre el personaje conforme avanza en edad. Y también de que le daría la ternura suficiente para que se empatice con la pareja", ha apuntado.

"Al fin y al cabo, estamos representando a dos adúlteros que podrían ser mal vistos porque cada uno tiene su familia respectiva, su vida fuera. Pero hablan de ellas con un respeto total, con mucho cariño. Los dos saben que son polos opuestos, que no aguantarían juntos ni medio asalto. Pero se sienten felices cuando se encuentran, sacan cosas el uno del otro que el resto de tiempo parecen dormidas. Y, por una semana viven su amor sin juicios", argumenta el dramaturgo e intérprete.

El montaje, con producción de Xavier Crespo, recorre en seis escenas sendos momentos vitales e históricos, desde 1978 a 2020. Apoyándose en la proyección de fotografías y en pequeños detalles interpretativos para marcar el paso tiempo en la pareja protagonista, esta comedia "invita a los espectadores a dejar atrás prejuicios, a mirarse en el espejo que supone este retrato de la historia del país, y a disfrutar del sentimiento de comprensión, de cariño que empapa una comedia en la que conservadores y progresistas consiguen dejar a un lado sus diferencias para darse un buen revolcón".

PREMIOS DEL PÚBLICO

Antes de la función programada, el domingo 1 de junio el equipo de Sala Russafa y representantes de las entidades que colaboran en estos galardones participan en la gala de entrega de los Premios del Público del teatro. Durante toda la temporada, los espectadores han podido votar por sus espectáculos preferidos.