Varias localidades de Alicante aplazan la Cabalgata de Reyes y en Alcoi se mantiene a expensas del tiempo

Cabalgata de Reyes Magos en Villena - AYTO VILLENA

ALICANTE 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las localidades alicantinas de Villena, Orihuela y Torrevieja han decidido posponer la Cabalgata de Reyes Magos de este lunes 5 al martes 6 ante la previsión meteorológica, con avisos activados para la próxima jornada por precipitaciones y nevadas en algunos puntos de la provincia. Por su parte, Banyeres de Mariola ha suspendido este desfile y Benidorm lo ha trasladado al interior del Palau d'Esports.

En Alcoi, donde se celebra la Cabalgata de Reyes más antigua de España, se ha decidido este domingo, en una reunión de coordinación municipal, mantener la celebración del Bando Real y la Cabalgata, adaptando su desarrollo a los condicionantes meteorológicos del momento para "garantizar en todo momento la seguridad de participantes y público asistente".

La Cabalgata de Alcoi se mantiene para este lunes con el horario previsto, aunque con varias modificaciones: los pajes no portarán escaleras y el reparto de regalos se realizará íntegramente en el interior de los edificios. Además, el acto de la Adoración se agilizará "al máximo" y la celebración del espectáculo piromusical quedará supeditada a las condiciones meteorológicas existentes en ese momento.

Desde el Ayuntamiento de Alcoi explican que se contempla la posibilidad de introducir más ajustes en la duración o en la trayectoria del recorrido, en función de la evolución del tiempo y de las condiciones meteorológicas de cada momento. Recuerdan que se trata de circunstancias excepcionales y solicitan la colaboración y comprensión de la ciudadanía.

Por el momento, las cabalgatas de Reyes Magos en las tres capitales de provincia (València, Alicante y Castelló de la Plana) se mantienen, al igual que en otras grandes ciudades de la Comunitat Valenciana como Elx (Alicante).

APLAZAMIENTOS

Otros municipios de Alicante sí han decidido aplazar la Cabalgata al martes, festivo en España. Es el caso de Villena, donde tendrá lugar a partir de las 18 horas del 6 de enero, debido a la alerta meteorológica por previsión de nevadas decretada para este lunes. El resto de actividades programadas por esta localidad no se han visto modificadas, mientras la recepción de los Reyes Magos en el colegio Salesianos amplía su horario hasta las 14 horas.

Orihuela también ha acordado celebrar la Cabalgata el martes (a las 17 horas en Orihuela costa y a las 18 horas en Orihuela centro) para garantizar su desarrollo y la seguridad de público y participantes. Desde el Ayuntamiento destacan que tendrá "un carácter muy especial" porque se celebrará como despedida de Sus Majestades de Oriente, después de la noche en la que han repartido ilusión y regalos.

En Torrevieja, la Cabalgata se celebrará finalmente el martes a partir de las 17 horas, tras varias reuniones de coordinación entre organizadores y cuerpos de seguridad para garantizar su desarrollo. Se trata de una medida excepcional, "pensando en el bienestar de toda la ciudadanía", para evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que el desfile se disfrute en las mejores condiciones posibles.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola ha decidido directamente suspender la Cabalgata y el reparto de regalos y sustituir estos actos por un recibimiento de los Reyes Magos en el Antic Cine Mariola. Tendrá lugar este lunes de 11 a 14 horas y de 17.30 a 19 horas, tras lo que se celebrará la Adoración.

En Benidorm se ha trasladado la Cabalgata exterior de este lunes al Palau d'Esports ante la previsión de lluvias. Habrá un servicio gratuito de autobuses a las 17 horas desde las calles Langreo, Esperanto, avenida del Mediterráneo y Jaime I. Las puertas del recinto se abrirán a las cinco de la tarde con una previsión de inicio de una hora después.

Previamente, otros municipios de Alicante como Calp ya decidieron este sábado aplazar la Cabalgata al martes (17 horas), al igual que Torrent (11 horas) en la provincia de Valencia. También se acordaron cambios en Algemesí, Oliva, Cullera (Valencia) o El Campello (Alicante), trasladando los actos a espacios interiores.