Varias personas interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Alicante para protestar contra los desahucios y son desalojadas

Varias personas protestan en el pleno del Ayuntamiento de Alicante contra los desahucios y son desalojadas - EUROPA PRESS

ALICANTE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han protestado contra los desahucios durante el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Alicante, donde han proferido gritos en varias ocasiones. Ante estos hechos, que han obligado a interrumpir la sesión, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha ordenado su desalojo de la zona del público, algo que han realizado agentes de la Policía Local.

Los hechos han ocurrido este jueves mientras el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, estaba formulando varias preguntas 'in voce'. Ante las primeras señales de protesta, el primer edil ha señalado que "no es así como se interviene en este pleno" y ha pedido "silencio".

En este contexto, quienes han protestado han afirmado que se ha producido "otro desahucio en la ciudad de Alicante" a "una familia" con "tres menores de edad". Además, han pedido a los representantes políticos del pleno que vean "la realidad que se vive ahí fuera", con "familias desahuciadas", y han lanzado otras proclamas como "quien siembra la miseria recoge la rabia".

Como no han cesado las protestas, el alcalde alicantino ha ordenado la expulsión del pleno de este grupo de personas que ha lanzado gritos. Posteriormente, Copé ha continuado con su intervención.