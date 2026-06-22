Varios rescatados y asistidos, algunos menores, en el incendio de un piso de madrugada en Aldaia

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Bomberos - CONSORCI BOMBERS VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias personas, algunas de ellas menores de edad, han sido rescatadas por efectivos de bomberos y asistidas por medios sanitarios en el incendio de una vivienda en Aldaia (Valencia) en la madrugada de este lunes.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del incendio se recibió a las 3.14 horas de este lunes en una vivienda de la calle Marconi de Aldaia, adonde se desplazaron cuatro dotaciones de Torrent y Paterna.

El fuego se originó en un dúplex ubicado en la planta baja de una finca de pisos. A la llegada de los bomberos, el incendio estaba muy evolucionado y afectaba a las dos plantas del dúplex.

Los efectivos realizaron una intensa tarea de extinción y de búsqueda y rescate de afectados, además de la evacuación preventiva de las viviendas afectadas por humo. Se proporcionaron capuchas de rescate a varias personas.

Como consecuencia del incendio, varias personas, entre ellas algunos menores, recibieron asistencia sanitaria después de ser rescatados, informa el organismo provincial este lunes por la tarde.

Paralelamente, vecinos de las plantas superiores de la finca afectada se refugiaron en la terraza del inmueble, donde permanecieron en una zona segura hasta la finalización de las tareas de control del fuego.

Los trabajos de extinción del incendio y ventilación del edificio finalizaron cerca de las 5.30 horas de este lunes.