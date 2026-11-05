Vázquez (PP), sobre el vídeo en el que llama "gilipollas" a Armengol: "Es lamentable grabar una conversación privada"

Archivo - Imagen de archivo de la diputada del Partido Popular Ana Vázquez - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, ha tachado de "lamentable grabar una conversación en el ámbito privado y distendido" en la que ha defendido que estaba "hablando con los candidatos del Partido Popular y una familiar de una de las concejalas del partido" en Alicante.

Así se ha pronunciado la portavoz 'popular' en la sede del Partido Popular en València después de que este miércoles el diario Información publicara un vídeo en el que se puede ver a Vázquez hablar con un grupo de personas y llamar "gilipollas" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y le acusa de estar "obsesionada" con ella. Preguntada por si mantiene las palabras pronunciadas sobre Armengol, ha dicho: "Me remito a lo que he dicho".

La diputada ha señalado que le hace "gracia" que sea "noticia" una conversación con sus compañeros del PP en un momento en el que estaban esperando al alcalde de Alicante --haciendo referencia a Luis Barcala-- "que se había quedado rezagado hablando con una vecina".

"Estábamos poniendo de manifiesto lo que ha sido la imparcialidad de la presidenta a lo largo de estos años en el Congreso de los Diputados, en la que la hemos considerado siempre la ministra número 23 del Gobierno de Sánchez", ha explicado.

Además, ha criticado que "no se ha comportado nunca como la presidenta de todos los diputados", y ha manifestado que en ese momento estaba "contando un incidente del día anterior en la Diputación Permanente", donde ha lamentado el "acoso que sufren los diputados del PP en el Congreso".