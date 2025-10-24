VDS impulsa a València con más de 3.000 startups y nuevo récord de participación internacional - VDS

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Digital Summit (VDS) ha cerrado su octava edición con "nuevas cifras de récord" con la participación de más de 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con activos bajo gestión que superan los 300.000 millones de euros.

Además, el evento ha reunido a más de 12.000 líderes globales, inversores y fundadores, "convirtiendo a València en el epicentro mundial de la innovación y el emprendimiento tecnológico". Entre los participantes, un 45 por ciento proceden de más de 120 países, lo que supone un incremento del 41% respecto a 2024 marcando un nuevo récord.

De esta forma, VDS se consolida como "uno de los eventos tecnológicos internacionales de referencia en Europa", ha destacado la organización del encuentro en un comunicado.

Bajo el lema 'Collaborate Today. Transform Tomorrow', el evento tecnológico internacional ha promovido la colaboración como "clave" para afrontar los retos globales a los que se enfrenta la sociedad. Los más de 600 ponentes han abordado tendencias "clave" como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la energía, la salud y la longevidad.

Durante la ceremonia de clausura, el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, ha afirmado que "la simbiosis surgida de VDS 2025 perdurará en el tiempo": "Somos una plataforma global desde la que impulsamos un futuro mejor".

Por su parte, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado "el salto cualitativo que ha dado Valencia en el ranking europeo de regiones altamente innovadoras gracias a VDS".

La ceremonia de clausura también ha contado con la participación la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora; el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco; la concejala de Turismo, Innovación, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de València, Paula Llobet.

PREMIOS

Igualmente, se entregaron los premios de la Competición Internacional de Startups de VDS. La startup Spacebackend, procedente de Luxemburgo, venció en la categoría Early Stage, y la ucraniana Zibra AI se alzó como ganadora en la categoría Growth Stage.

También se reconoció a los principales actores que impulsaron las iniciativas de 'Startup Valencia DANA Help' y 'Adopta un Colegio': Daniel Perelló, Cristina Carrascosa, David Baratech, Pedro Trujillano, David Nieto y Juan Luis Hortelano. Y se otorgó el premio a la iniciativa innovadora para la recuperación de la dana a Marina de Empresas, por 'Alcem-se'.

Espai Aero CV, asociación de empresas aeroespaciales de la Comunidad Valenciana cuyo objetivo es coordinar, potenciar y visibilizar el sector a nivel nacional e internacional, fue galardonada con el premio 'Aerospace Startup Award', impulsado por la Generalitat Valenciana. Mientras, Iñaki Berenguer, co-fundador de Coverwallet y socio gerente de LifeX Ventures, recibió el 'VDS Honorary Award'.

Además, se entregaron los premios del hackathon The Challenge al equipo Alzar-se en la categoría de Climate Tech; HP Bridge, en la de Innovación y Sentra AI, en la de Ciberseguridad.

A lo largo de los dos días que ha durado el encuentro, por los siete escenarios de VDS han pasado las voces "más influyentes" de la innovación y la cultura global para abordar las principales tendencias de la innovación y la tecnología: 'Ciudades Inteligentes e Infraestructura Digital', 'Tecnologías de Consumo de Nueva Generación', 'Talento y Futuro del Trabajo', 'HealthTech y Longevidad', 'Futuro de la Energía y GreenTech', 'DeepTech e Innovación Científica', 'Industria Aeroespacial', 'Ciberseguridad y Defensa'.

La sostenibilidad y la diversidad han tenido "gran protagonismo" en los paneles y ponencias, con énfasis en la cooperación entre startups, instituciones y corporaciones para desarrollar soluciones frente a retos climáticos y sociales. También la visibilidad de la mujer en ciencia y tecnología se abordó con la iniciativa de la científica, empresaria y VP de Impacto de Startup Valencia, Woman Paint Too, Pilar Mateo, que anima a las mujeres a "transformar la adversidad en acción y la invención en esperanza".

La escalabilidad y el crecimiento de las startups ha estado "muy presente" en todo el programa de contenido de VDS. El evento acogió el 'Scalability Day', organizado por Adigital y EsTech junto a ICEX (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España). Además, en esta octava edición han participado los fundadores de ocho unicornios globales y 22 scaleups europeas que crecen a ritmos superiores al 20% anual.

Celebridades internacionales como Kelly Rutherford, actriz de Hollywood e inversora; Sol Campbell, excapitán de la selección inglesa de fútbol; Aubrey de Grey, visionario de la longevidad; Minh Le, creador de Counter Strike, Gillian Tans, ex CEO y presidenta de Booking.com; Enrique Linares, cofundador de letgo y socio en Plus Partners, y Sacha Michaud, cofundador de Glovo, son algunas de las figuras destacadas que han compartido su experiencia en VDS 2025.

VALÈNCIA, HUB TECNOLÓGICO

VDS 2025 ha servido de plataforma para fortalecer el posicionamiento de València como hub global de innovación tecnológica. La alcaldesa de la ciudad, Maria José Catalá, anunció durante la inauguración el apoyo del consistorio a VDS por dos años más, y destacó que "con esta cita internacional la ciudad se sitúa por delante de Madrid y Barcelona".

Durante el encuentro tecnológico internacional se presentó, en el Box de Fundación LAB, el Observatorio Startup de la Comunitat Valenciana 2025, impulsado por Startup Valencia con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; que recoge que el ecosistema tecnológico valenciano ha alcanzado en septiembre de 2025 las 1.689 startups. Se trata de un incremento del 11,34% respecto al periodo enero a septiembre de 2024.

El crecimiento también se ha hecho extensivo al campo de la inversión. Las startups de la Comunitat Valenciana han captado más de 160 millones de euros en 2025. El 71% de las startups han recibido fondos, lo que representa un incremento del 66% en comparación con 2024.

Asimismo, los asistentes también han conocido los resultados del Observatorio LAB 2025 de I+D+i, Tecnología y Emprendimiento de la Comunitat Valenciana, elaborado por Fundación LAB e IVIE. Este informe constata que la autonomía "continúa avanzando en indicadores vinculados con la innovación, la tecnología y el emprendimiento, aunque todavía presenta retos pendientes respecto a la media nacional".