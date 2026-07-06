Los vecinos desalojados por el incendio de Soneja: "Nos están atendiendo de maravilla"

Salón Sociocultural habilitado para los desalojados por el incendio de Soneja, - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 6 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Los vecinos desalojados por el incendio de Soneja (Castellón) que permanecen desde anoche en el Seminario de Segorbe han explicado a Europa Press que les están atendiendo "de maravilla".

"Se portan demasiado bien, pues nos han traído hasta ventiladores", ha señalado uno de los vecinos, mientras que otra mujer alojada en las instalaciones del Seminario ha apuntado que han dormido muy bien. "Tenemos duchas y estamos muy contentos y agradecidos, ha añadido.

Esta vecina ha indicado que ha tratado de llevar con calma el incendio porque considera que si se agobian no van a sacar nada bueno. "Hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible pues están los bomberos y los servicios de emergencias para ayudarnos", ha apuntado.

Por su parte, Ana María Pascual, directora pedagógica del Seminario de Segorbe, ha destacado que esta emergencia no es la primera vez que ha ocurrido, por lo que ya saben un poco cómo funciona. "Ahora tenemos que saber si es solo una noche o más días. Preparados no estamos, pero contamos con la ayuda de instituciones y gente que vengan y aporten, pues abrimos nuestras instalaciones para que la gente pueda sentirse, dentro de la tragedia, lo más a gusto posible", ha indicado.

"La gente va aportando porque esto tiene que ser cosa de todos. De hecho los alimentos de ayer llegaron de un concierto que iban a hacer en Soneja y que se canceló, por lo que la merienda de la Unión Musical es lo que cenó la gente alojada", ha explicado Ana María Pascual, quien ha añadido que esta mañana una mujer que tiene un catering también ha traído cosas con las que han desayunado, mientras que otra empresa ha llevado bocadillos y fruta.

El capellán del Seminario, José, has resaltado que este colegio pertenece a la Iglesia y que el obispo fue el primero que le dijo que estuvieran atentos para que en el momento en que hiciera falta abrir el seminario lo abrieran. "A mi me llama la atención que la gente mayor está super agradecida, se nota que está más acostambrada a sufrir y recibir golpes", ha concluido.