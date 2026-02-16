Los vecinos del edificio afectado por un incendio en Xàbia pueden volver a casa excepto en la planta de origen del fuego - AYUNTAMIENTO DE XÀBIA

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos desalojados del edificio afectado el pasado jueves por un incendio en Xàbia (Alicante), en el que murieron una mujer de 71 años y un hombre de 42, ya pueden volver a sus casas, a excepción de los residentes de la segunda planta, donde se originó el fuego.

La decisión se ha adoptado tras la inspección realizada este lunes por la alcaldesa, Rosa Cardona, junto con los servicios técnicos municipales y efectivos de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y Cruz Roja, según detallan fuentes municipales en un comunicado.

Tras la evaluación técnica del estado estructural del edificio y la comprobación del correcto funcionamiento de los servicios esenciales, se ha autorizado el retorno progresivo de los vecinos, que ya han comenzado a acceder a sus viviendas.

En el caso de los residentes de la segunda planta, y debido al estado en que quedó dicha zona del bloque, el regreso definitivo deberá posponerse hasta que finalicen las actuaciones necesarias para garantizar plenamente su seguridad.

No obstante, estos vecinos están accediendo de forma acompañada por los servicios técnicos para recoger enseres y cubrir sus necesidades básicas, mientras continúan alojados provisionalmente en los recursos habilitados, de acuerdo con las mismas fuentes.

Paralelamente, los servicios de limpieza y mantenimiento continúan en la finca y se centran tanto en labores de desinfección como en la mejora y acondicionamiento de las zonas comunes, con el objetivo de recuperar la normalidad en el edificio lo antes posible.

El Ayuntamiento de Xàbia ha afirmado que mantiene su "compromiso de seguimiento permanente" de la situación y ha agradecido la "colaboración, coordinación y responsabilidad" mostrada por todos los efectivos y por los vecinos durante estos días.