Los vecinos evacuados de Catí por el incendio de Tírig pueden volver a sus casas sin ninguna restricción

Trabajos nocturnos en el incendio forestal de Tírig - DIPCAS

CASTELLÓ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Cecopi del incendio forestal de Tírig (Castellón) ha decidido que los vecinos evacuados de la localidad de Catí este pasado domingo por la tarde pueden regresar a sus casas "sin ningún tipo de restricción", informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Ahora bien, deben evitar transitar por la carretera CV-128 entre Tírig y Catí, que permanece cortada para facilitar las tareas de los servicios de emergencia. Además, se recomienda que los traslados se realicen antes de las 16 horas de este lunes para evitar las posibles tormentas que se puedan registrar durante la tarde.

El incendio forestal de Tírig, declarado el pasado viernes, presenta este lunes una evolución "muy favorable" y hay una "probabilidad muy alta" de que se pueda estabilizar en las próximas horas, si bien la superficie afectada por las llamas ha aumentado durante la noche y se sitúa en 810 hectáreas, frente a las 684 contabilizadas en el anterior balance.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que durante la pasada noche mejoraron las condiciones climáticas, lo que ha permitido "trabajar bien a todos los servicios de extinción". La evolución ha continuado favorable este lunes por la mañana, con lo que "los habitantes de Catí van a poder volver sin ningún tipo de restricción" porque este municipio ya es "seguro para todos los vecinos".

El jefe del Consell ha explicado que la decisión de mantener cortada la CV-128 entre Catí y Tírig se debe a facilitar las tareas de los bomberos, que están "refrescando algunas zonas".

"Sí le decimos a la población que se trasladen al municipio lo antes posible, porque hay previsión de tormentas esta tarde por la zona --ha advertido--. Es difícil saber dónde van a caer, pero, por si acaso, le decimos a la población que, si tienen que hacer ya el trasladado, que lo hagan antes de las cinco de la tarde".

Para esta tarde se ha convocado otra reunión del Cecopi en la que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, analizarán la evolución del incendio y se tomarán "las decisiones que se tengan que tomar".

Llorca ha vuelto a destacar la "muy buena coordinación" de las administraciones en este incendio, ya que eso "facilita mucho la labor de todos los medios que trabajan en la extinción".

Además, ha agradecido a toda la población de Catí su "saber estar", su "comprensión" y su "comportamiento fantástico", sabiendo que evacuar un municipio es algo muy incómodo y que hay personas muy mayores en estos pueblos". Y en puesto en valor la colaboración de los ayuntamientos de Xert y Morella para habilitar lugares para los vecinos evacuados: "Cuando se trabaja todo de forma conjunta y organizada, siempre hay buenos resultados".