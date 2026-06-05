Vecinos de la Fuensanta piden a la administración que "medie" para impedir el desahucio de familias vulnerables

Familias afectadas por los desahucios en el barrio de la Fuensanta. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Familias en situación de vulnerabilidad del barrio de la Fuensanta de València, así como la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), reclaman a la Generalitat y al Ayuntamiento de València una "intermediación", mediante la apertura de la una mesa de negociación, para evitar que sean desahuciadas de su casas.

En una atención a medios de comunicación, algunos de estos vecinos han explicado la situación en la que se encuentran porque, según manifiestan, un "fondo ruso", tras adquirir las viviendas a un banco,

les quiere "echar a la calle sin pertenencias y a la fuerza".

Una de las vecinas afectadas por un posible desahucio, María Victoria, ha lamentado que "no hay un escudo del gobierno" y que, "en breve" su familia y ella se irán "a la calle". "Nosotros venimos de un fondo buitre y desde 2021 no han podido echarnos de las viviendas, por lo que han vendido los pisos a este nuevo fondo ruso que te saca a la calle sin tus pertenencias y a la fuerza", ha remarcado.

Ha insistido que los vecinos --actualmente quedan seis familias en estas circunstancias de las aproximadamente veinte que habitaban anteriormente el edificio-- se sienten "intimidados" por este fondo y que no les "han plantado cara" porque, en sus palabras, "va a ser peor".

Esta vecina, madre de una hija de 8 años, confiesa que no sabe cómo solucionar su situación: "¿Dónde voy con mi niña y con 800 euros que cobro?", pregunta, al tiempo que recalca que no se "niega a pagar", sino que está dispuesta a aportar "hasta 500 euros". "Para comer ya me buscaría la vida", ha apostillado.

"NO SÉ A DÓNDE VAMOS A IR"

Otra de las vecinas afectadas en el barrio, Trinidad, ha hecho hincapié en la presencia de "niños pequeños y personas con discapacidad" que se ven "forzados a desalojar" las viviendas que habitan. "Yo el juicio lo tengo el día 31 de este mes y no sé a dónde vamos a ir", ha expresado.

Por su parte, otra de las perjudicadas, Alba, ha manifestado que su entorno se encuentra en "una situación muy difícil": "Tenemos menores que escuchan que nos van a echar, tienen miedo y no saben en qué circunstancia estamos". Así, ha revelado que desde "hace seis meses" les cortaron la luz y su "madre con minusvalía depende de una máquina de oxígeno, por lo que no puede respirar por la noche".

Según esta residente, "los propietarios han ido creando circunstancias para que los pisos queden libres" y ha puesto de relieve que su madre "tan solo cobra una pensión de 650 euros". "Es que no se puede vivir así, la verdad que estamos pasándolo mal", ha expuesto.

"INTERMEDIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN"

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), José Luis González, ha destacado que, por la Ley de Vivienda del Estado, "debe haber una intermediación real de las administraciones públicas antes de que tiren a familias con emergencia habitacional para que se puedan firmar contratos subvencionados".

"Nosotros le hemos propuesto a la Generalitat un programa que se llama Llogad donde la administración autonómica da la cara en instancia ante los fondos para que hagan contratos y permitan a las familias subrogarse", ha indicado González. La intención final de esta medida es "iniciar una negociación encaminada a la firma de un contrato de alquiler social y asequible".

González considera que en la Fuensanta hay una "enorme emergencia habitacional que desde hace muchos años existe". Asimismo, ha recalcado que "por la eliminación de los decretos contra los desahucios", hay "decenas de familias en este y en otros barrios en València que no tienen ninguna protección".