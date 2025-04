Vecinos de Pérez Galdós reclaman a Ayuntamiento de València suprimir el túnel de la avenida para "renaturalización real"

VALÈNCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la avenida de Pérez Galdós de València han pedido al Ayuntamiento de la ciudad una reforma integral que incluya la supresión del túnel que pasa por la avenida Pérez Galdós-Giorgeta, ya que "si mantienen el túnel, esto no se va a solucionar, no va a ser una renaturalización real".

Así lo ha manifestado la portavoz de la plataforma Fuera Túnel, María Jesús del Río, este sábado, en declaraciones a los medios, durante la concentración que se ha convocado ante el paso inferior, donde el vecindario ha desplegado una gran pancarta en la que se podía leer 'Fuera túnel Pérez Galdós y Giorgeta'.

"En toda la avenida, que son 700 metros a un lado y al otro, tendrán los mismos problemas. No podrán plantar árboles, la circulación seguirá aprovechando el túnel para pasar por aquí y no conseguiremos la reducción de vehículos, que es lo que demandamos", ha reivindicado del Río.

La portavoz ha señalado que cuando se hizo la reforma táctica "se consiguieron reducir 20.000 vehículos al día", porque por esta avenida circulaban aproximadamente 70.000 turismos y ahora rondan los 50.000. "Así que cuando nos preguntan qué pasará cuando reduzcan los carriles de tráfico nuestra respuesta es 'la misma cosa que cuando se hizo la reforma táctica'. La gente busca alternativas, porque para ir por València tenemos más opciones", ha sentenciado.

Los asistentes a la protesta han lanzado consignas como "Fora túnel, ja està bé" o "Este túnel lo vamos a quitar". Entre los manifestantes hay vecinos como Pepe Tormo, quien ha lamentado que el paso inferior está "en muy malas condiciones" y que "genera contaminación acústica y ambiental", por lo que exige al consistorio "que se elimine porque está obsoleto y, además, eso es peligroso".

"Queremos que nuestra avenida sea un bulevar, una avenida que sea para las personas, no para los coches. Si hay tráfico, que sea en buenas condiciones y en una cantidad que sea asumible", ha expresado. "No es lo que está pasando ahora, que es una barbaridad. Esto ha sido una autopista urbana desde hace muchos años y queremos que se acabe esto", ha agregado.

"EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN MATAN"

Por su parte, la también integrante de la plataforma María José del Amor ha recalcado que "el paso inferior es el imán de los coches" y ha coincidido en que "la razón principal" de esta movilización "es la salud" y "son las personas". En este sentido, ha defendido la supresión del túnel porque "el ruido mata y la contaminación atmosférica enferma".

"Estamos en una de las zonas cercanas al centro, hay mucha gente que vive aquí. Somos casi 6.100 edificios y es una avenida que tiene casi 2,7 kilómetros. Quiero decir que tiene que ser más habitable, es lo único que pedimos, y para eso se tiene que quitar primero este túnel y luego crear mucha zona verde y espacio para las personas", ha reclamado.

Del Amor ha expuesto que en la vida cotidiana del vecindario "no se pueden abrir las ventanas" porque "es continuamente un ruido atroz, ensordecedor, y eso al final pues acaba con la paciencia de todas las personas", y ha lamentado que "vivir aquí, asomarte y ver solamente cemento y ver gris, pues es muy triste". También ha denunciado que "nadie cumple con la señalización de 30 kilómetros por hora" y que "los coches van a seguir pensando que pueden circular por la avenida con más rapidez a través del paso inferior, para evitar semáforos".

Respecto a la reforma, la integrante de Fuera Túnel ha indicado que se ampliarán las aceras hasta casi los seis metros y que el carril bici, junto al del autobús, se situará a nivel de calzada. El tráfico rodado se mantiene en dos carriles.

"AHORA ES EL MOMENTO"

Además, ha explicado que "la reforma ya está proyectada y se va a realizar, pero al Ayuntamiento no quiere, de momento, eliminar este túnel, porque argumentan que tiene un coste muy alto y que los plazos de ejecución no los podrían realizar conforme a los fondos Next Generation, que se pidieron para hacer esta reforma".

"Entonces sí que están por la labor a futuro, pero claro, nosotros a futuro no queremos una obra que va a tardar casi un año o dos años en hacerse. Ahora es el momento de hacerlo todo en conjunto y eso es lo que queremos que entiendan", ha concluido.

COMPROMÍS Y PSPV CRITICAN LAS "EXCUSAS" DE CATALÁ

Desde Compromís, los concejales en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi y Lluïsa Notario, que han participado en la concentración, han destacado que han querido "estar junto al vecindario que se ha manifestado en contra de la intención de la alcaldesa, María José Catalá, y su gobierno del PP y Vox de dar marcha atrás en el proyecto de rehabilitación de esta avenida y la eliminación del túnel".

"Un proyecto que ya estaba aprobado, que contaba con un concurso de ideas, y que estaba financiado por la Unión Europea con cerca de diez millones de euros. Por eso, seguiremos insistiendo y estaremos junto a la gente que lo que quiere es vivir en un bulevar verde y no en una autopista urbana", han apostillado.

Por otra parte, desde el PSPV-PSOE, la concejala en el Ayuntamiento de la ciudad María Pérez, quien también ha asistido a la protesta, ha señalado que "las entidades vecinales se han unido para decir que esta ciudad no necesita más túneles como el de Pérez Galdós, que lo que necesita es más espacios verdes y peatonales".

"Son seis entidades vecinales hartas de las excusas de la señora Catalá para no eliminar el paso inferior de Pérez Galdós, un túnel que es fuente de contaminación y ruido que sufren muchos vecinos desde hace muchísimo tiempo", ha incidido.

"El Partido Popular tenía un proyecto encima de la mesa que dejó el anterior Gobierno progresista que permitía eliminar el túnel y han decidido perpetuar el túnel y no dar una respuesta a los vecinos y vecinas que hoy le repiten a la señora Catalá que sus políticas de movilidad no son las políticas dignas del siglo XXI", ha criticado.