Vecinos piden medidas para minimizar molestias por obras del Canal de Acceso de València: "No hay un mínimo de empatía"

Entrada al garaje de uno de los edificios con el polvo acumulado. - CEDIDA COMUNIDAD PROPIETARIOS.

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de diversos inmuebles de las calles Fernando Senent Pérez e Isla Formentera, en el barrio de Malilla de València, denuncian "ruido desmesurado a horas intempestivas", así como algunos "daños" y una acumulación de polvo "desorbitada" a causa de las obras de canalización de acceso y soterramiento de las vías del futuro Canal de Acceso.

Por ello, las comunidades de propietarios de los números 11 de Fernando Senent Pérez y 18 y 20 de Isla Formentera han remitido requerimientos tanto a la empresa, como al Ayuntamiento y a la Policía Local exponiendo la situación y solicitando que se apliquen medidas para reducir, en la medida de lo posible, las molestias.

El Canal de Acceso de València es un proyecto impulsado por la Sociedad València Parque Central, financiado por Adif AV (50%) --que desarrolla la actuación; la Generalitat Valenciana (25%) y el Ayuntamiento de València (25%).

Residentes de la zona explican a Europa Press que son conscientes de que la obra cuenta autorización, pero recalcan que se están llevando a cabo "sin respetar ni tener un mínimo de empatía por el descanso vecinal".

Detallan que las molestias se deben a que el comienzo de la actividad "cada vez se inicia más temprana, incluso a partir de las seis de la mañana con movimiento de retroexcavadoras, taladro sobre la tierra y roca, pitidos de la sirenas de marcha atrás de la maquinaria, volcado de camiones e incluso pitidos innecesarios de coches y motos de los trabajadores de allí".

Además, reprochan que se han agravado las incidencias "con la instalación de un autolavado de vehículos con una manguera con agua a presión que hace un ruido continuado y muy desagradable que hace imposible la convivencia y descanso de los residente en la zona".

"Es una actividad que incluso es más continuada que la actividad propia de la obra, ya que se lavan vehículos de toda clase, no solo propiamente dedicados al trabajo de la obra si no lo que es más grave turismos y furgonetas de particulares o empleados de la obra e incluso vehículos turismos de la empresa de seguridad".

Otra cuestión "importante", apuntan, es el polvo que entra en las viviendas y garajes aun estando cerrados las ventanas, por lo que ponen en duda "la salubridad del aire que respiran desde hace mas de tres años".

"PERJUDICIAL PARA LA SALUD"

"Esta acumulación de polvo hace que nuestras viviendas no puedan ventilarse en condiciones y, lo que es peor, nuestro garaje siempre esté lleno de muchísimo polvo e incluso barro, a pesar de haber duplicado la limpieza del garaje y realizarse esta con mas asiduidad siempre a cargo de la comunidad provocando esto que estemos continuamente inhalando muchas partículas perjudiciales para la salud que se encuentran en suspensión", manifiestan.

Actualmente, los vecinos preparan un nuevo escrito al haber detectado "daños" en alguna junta de dilatación que deben reparar con el consiguiente gasto extra.

Ante esta situación, piden el "cese de inmediato de actividades molestas en horario nocturno y fines de semana" y que el inicio de las obras "sea a partir de las 07.30 horas de lunes a viernes no ocasionando ruidos que trasciendan a las viviendas hasta mínimo las ocho de la mañana, como establecen las ordenanzas municipales sobre inicio actividades de obras y su autorización".

Igualmente, reclaman que se adopten "las medidas necesarias para la instalación de un cerramiento del autolavado para minimizar sus molestias" y se limite su uso a vehículos de la obra.

Los vecinos reivindican también que se establezcan "los recursos necesarios para el mantenimiento y limpieza constante y diaria de las calles lindantes a las obras y que dan acceso a las viviendas y garaje" y que se realice por parte de la empresa contratista un servicio de limpieza mensual de los aparcamientos, ya que se acumula muy rápidamente y en exceso el polvo proveniente de dichas obras que ahora estamos costeando las tres comunidades de vecinos.

Por último, argumentan que, ya que están "sufriendo durante años", se les realice "una compensación tanto los recibos del IBI de las viviendas como en el vado del garaje".