Los vecinos de La Vall d'Uixó regresan a sus casas: "Está todo lleno de ceniza, humo y animales muertos"

Incendio forestal declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó (CAstellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

VALÈNCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del municipio castellonense de La Vall d'Uixó han regresado esta mañana a sus viviendas --tras haber sido evacuados por el incendio que afecta a la zona-- y han afirmado que se han encontrado sus residencias llenas de cenizas, humo e, incluso, "animalitos muertos".

José Antonio, uno de los vecinos, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que anoche pudieron ya regresar a su casa tras pasar dos días en el domicilio de un familiar en el pueblo.

"Estamos asustados aunque, gracias a Dios, no ha pasado nada personal", ha dicho, para agregar que el fuego "se ha cargado la sierra y va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a regenerar".

La casa, ha añadido, está llena de cenizas, polvo y humo, "y aún sigue cayendo algo", ha señalado. También ha comentado que se han encontrado con "animalistos muertos" como tres o cuatro topitos y saltamontes.

Así mismo, ha reclamado más medios y limpieza. "Hay que destinar dinero a lo que hay que destinarlo si no queremos que pasen cosas como estas. Dicen que los fuegos se apagan en invierno", ha añadido.

Por su parte, Verónica, otra vecina de La Vall d'Uixó, ha manifestado que han vivido esta situación "con miedo". "Nos pilló de viaje aunque estábamos informados todo el rato. Teníamos miedo porque hemos tenido el fuego al lado de casa", ha agregado.

"Ahora --ha añadido-- podemos dar gracias de que estamos todos bien y de que las viviendas no están afectadas pero se deberían tomar medidas para que si esto se vuelva a repetir, no tengamos peligro". "El viento frenó las llamas. Giró al lado opuesto, ya quemado, y se paró solo el fuego. Si no hubiera parado el viento, nos hubiera llegado a casa", ha apostillado.

Al regresar esta mañana a casa se han encontrado con un pajarito muerto en la piscina y mucha ceniza, suciedad, mucho pino "y de todo". "Estamos bien, que es lo importante, y tiene que haber más prevención a futuro", ha añadido.

Por su parte, Miguel, otro vecino del municipio, ha indicado a los periodistas que tuvieron suerte de que el viento cortar el fuego que se dirigía a sus casas. "Yo no he visto en la vida la velocidad con la que iba el fuego", ha aseverado. En la vivienda se han encontrado con humo y ceniza al regresar.

Así mismo, Juan Luis, otro vecino, ha señalado que al llegar esta mañana a la vivienda había humo, ceniza y pinocha. "Una desgracia", ha aseverado.

Este vecino ha indicado que vive en la misma vivienda desde hace casi 70 años y "esto no ha pasado nunca", ha afirmado. "A veces hemos visto humo detrás de una montaña pero esto nunca y ójala no vuelva a pasar más", ha deseado.