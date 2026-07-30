Más de mil vecinos de varios municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó pueden regresar a sus casas

Zonas calcinadas por el incendio de la Vall d’Uixó, a 28 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio de la Vall d'Uixó permite que los vecinos de los municipios de Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar y Azuébar (Castellón) puedan regresar a sus viviendas, mientras que se levanta el confinamiento de la urbanización de Nova Onda.

Así se ha establecido en la reunión del Cecopi celebrada este jueves a las 09.00 horas en el Puesto del Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del incendio, que afronta este jueves su sexto día.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que "siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas afectadas por el incendio forestal y esto continuará hasta por lo menos las 23.59 horas del día de hoy".

El incendio "continúa activo" y Valderrama ha subrayado la necesidad de ser "cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes" y "continúa habiendo llamas".

Valderrama ha cifrado la superficie afectada por el incendio en 9.644 hectáreas y aproximadamente 81 kilometros de perímetro, y ha puntualizado que no se podrá dar una cifra definitiva hasta la extinción del fuego.

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