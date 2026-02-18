Vecinos de Xilxes condenan y lloran la muerte violenta de una mujer y su hija

Vecinos de la localidad durante los minutos de silencio - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 18 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Vecinos de Xilxes (Castellón) se han concentrado hoy frente al Ayuntamiento de la localidad para guardar cinco minutos de silencio y llorar y condenar la muerte violenta de una mujer y su hija de 12 años supuestamente a manos de su exmarido y padre.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha agradecido la presencia de los asistentes, incluida la de la subdelegada del Gobiero en Castellón, Antonio García Valls, para apoyar a la familia de las víctimas y ha transmitido su "impotencia" antes los hechos.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha mandado un mensaje de "cariño, afecto y apoyo" tanto a la familia de las víctimas como al Ayuntamiento de Xilxes en la figura de su alcalde. "Hoy la subdelegada no podía estar en otro sitio diferente al Ayuntameinto de Xilxes", ha subrayado.

"Estamos ante una semana trágica en la provincia de Castellon, pues en menos de 48 horas tres mujeres han sido asesinadas en nuestro territorio y es algo que nos golpea muy fuerte", ha manifestado.

La subdelegada del Gobierno ha destacado que Xilxes es una "magnífica" población de la provincia, "que continuará acogiendo a los visitantes con los brazos abiertos y en el recuerdo quedarán la madre y la niña asesinadas".

Finalmente, ha aprovechado para enviar un mensaje a los "negacionistas" de la violencia machista. "El negacionismo alimenta la violencia machista, y la violencia machista mata", ha concluido.