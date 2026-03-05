Un vehículo cae a las vías del TRAM en las inmediaciones del Montíboli en La Vila Joiosa

Imagen del accidente - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha caído a las vías del TRAM en las inmediaciones del Montíboli en La Vila Joiosa (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial.

En el suceso no se han registrado heridos ni en el vehículo que ha volcado ni entre los pasajeros que circulaban a bordo del TRAM, indican las mismas fuentes. El conductor del coche que ha caído a las vías ha sido capaz de salir del vehículo por su propio pie tras el accidente.

Asimismo, como el coche ha quedado en las vías, el TRAM que cubría la línea lo ha podido detectar y ha frenado el tren casi completamente. No obstante, ha llegado a colisionar con el vehículo con un golpe leve.

En este momento, los trabajos de las dotaciones del parque de Benidorm se centran en la retirada del vehículo para poder retomar el tráfico en la vía, mientras el servicio de TRAM ha habilitado un servicio alternativo de autobús para su línea 1 entre El Campello y Creueta.

Medios usados: 1 UMJ unidad mando jefatura 2 BUP bomba urbana pesada 1 FTP furgón transporte personal 1 sargento 1 cabo 6 bomberos del parque de Benidorm