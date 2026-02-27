Una veintena de detenidos una operación en varias provincias contra la trata de personas

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado una operación contra la trata de personas en varias provincias españolas que ha permitido detener a una veintena de personas, siete de ellas en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha confirmado delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado, a preguntas de los medios este viernes tras presidir el acto de entrega de las medallas del Mérito Civil.

Bernabé ha detallado que se trata de "una operación conjunta llevada a cabo en distintas comunidades", que ha dado ya como resultado "seis detenidos en Vila-real (Castellón) y a otra persona de Dénia (Alicante), de las que tres se encuentran en prisión". Además, ha informado de la liberación de tres mujeres víctimas de la trata en Vila-real.

"Quiero agradecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el trabajo permanente que hacen en la lucha contra la trata de personas", ha declarado.

La operación, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras, continúa abierta. "En este momento, lo que sabemos es que se han detenido a estas personas y, en el caso de que se debiera continuar, les daremos la información", ha apuntado la delegada.

Asimismo, Bernabé ha aprovechado para subrayar las cifras que muestran el rechazo ciudadano de la prostitución. "Acabamos de conocer datos tan relevantes como que prácticamente el 80 por ciento de los españoles y las españolas consideran que la prostitución es una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres y, por lo tanto, nuestra obligación como sociedad es mirar al futuro desde una visión abolicionista de lo que supone hoy una de las principales violencias que se ejerce contra la mujer", ha sentenciado.