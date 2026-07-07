Una veintena de playas de Valencia ofrecen proyecciones nocturnas de cine en verano

Cine en las playas - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Cine en las Playas de la Diputació de València llegará este verano a 23 playas de la provincia y ofrecerá un total de 46 proyecciones nocturnas entre el 9 de julio y el 28 de agosto.

La nueva edición del programa estival de la corporación provincial, que desarrolla el área de Turismo en colaboración con los ayuntamientos participantes, se celebrará en la playa interior de Playamonte (en Navarrés) y en estos municipios y entidades locales costeras: Alboraya, Bellreguard, Canet d'en Berenguer, Cullera, Daimús, El Perelló, El Puig de Santa Maria, La Pobla de Farnals, Gandia, Mareny de Barraquetes, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Miramar, Oliva, Piles, Puçol, Sagunt, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Xeraco.

La cartelera prevista, con dos proyecciones en cada localidad, incluye películas de distintos géneros y para diferentes tipos de público. Destacan, entre otras, 'Lilo y Stitcht', 'Robot Salvaje', 'Wicked', 'Wolfang', 'Dalia y el Libro Rojo', 'Amigos Imaginarios', 'Pitufos' y 'Jurassic World: el Renacer'.

Las proyecciones nocturnas se complementarán previamente, por la tarde, con la celebración de talleres infantiles, creativos y juegos vinculados a la promoción turística de la provincia, de 18 a 20.30 horas, así como con actividades de animación relacionadas con los atractivos turísticos de la provincia de Valencia, su patrimonio cultural y natural.

Además, cerca del lugar de proyección se ubicará un punto de información para promocionar entre el público la sesión de cine del día y las propuestas turísticas que ofrecen los municipios valencianos este verano, tanto en la costa como en el interior.

Con este programa se pretende dinamizar los municipios con actividad turística y "promover entre nuestros visitantes el disfrute de las numerosas experiencias que ofrece toda la provincia en este periodo", explica el diputado de Turismo, Pedro Cuesta. También se permite a los visitantes "disfrutar de las playas durante todo el día y aprovechar su estancia para conocer otros destinos del territorio, complementando la oferta turística local y dinamizando toda la provincia".