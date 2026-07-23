Veintinueve detenidos en Elx por estafar 18.000 euros en carburante a una empresa de transporte

Coche de Policía Nacional - PN

ALICANTE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido una estafa cometida contra una empresa de transporte, cuyo perjuicio económico asciende a 18.073 euros, tras detectarse numerosos cargos fraudulentos por repostajes de combustible realizados durante el pasado marzo. La investigación ha permitido la detención de 29 personas en Elx (Alicante) por su participación en un presunto delito de estafa.

Se inició a raíz de la denuncia presentada por el representante de la empresa, que detectó un consumo anómalo de carburante vinculado a un código interno de repostaje. Este código había sido facilitado en su día a un trabajador de confianza para realizar repostajes de emergencia, pero se siguió usando de forma indebida una vez finalizada su relación laboral con la mercantil, informa Jefatura.

Según las pesquisas, el investigado habría empleado ese código para repostar distintos vehículos particulares, así como garrafas y depósitos de gran capacidad, sin autorización de la empresa y generando cargos directamente asociados a la cuenta de la mercantil perjudicada.

Los agentes comprobaron que el modus operandi se repetía de forma similar en distintas ocasiones: el principal investigado acudía a estaciones de servicio de Elx, activaba el repostaje mediante el código fraudulento y facilitaba combustible a diferentes personas, que acudían con sus vehículos o recipientes.

En algunos casos, los investigadores sospechan que el combustible podía ser obtenido a un precio inferior al de mercado a cambio de pagos en metálico u otros medios. Durante la investigación se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio afectadas, lo que permitió relacionar numerosos repostajes con diferentes vehículos y usuarios.

Los policías confeccionaron múltiples anexos de visionado y lograron identificar a varios de los presuntos colaboradores necesarios en la trama. En total, la empresa denunciante comunicó un consumo fraudulento de 10.664 litros de combustible, con un perjuicio económico superior a 18.000 euros.

Finalmente, un total de 29 personas fueron arrestadas como presuntas responsables de un delito de estafa, entre ellas el principal investigado y distintos colaboradores vinculados a los repostajes fraudulentos.