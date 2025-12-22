Venden 150 décimos del tercero en un hospital de Alicante: "Más contento estoy yo que los premiados"

1038136.1.260.149.20251222133555 Celebración a las puertas de la Administración de Lotería número 30 en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de San Juan, en Alicante, ha visto cómo la suerte ha caído del cielo con el número 90.693, tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2025, después de que un exempleado de este centro ya jubilado haya repartido allí 150 décimos procedentes de la Administración de Lotería número 30, del Centro Comercial Garden. El propietario del establecimiento, Roberto González, se ha mostrado "más contento" que "los que seguramente tengan su premio".

A preguntas de la prensa, González ha indicado que su negocio está ubicado en una zona "muy turística", si bien ha resaltado que José Luis, de 73 años y extrabajador de este hospital, ha vendido allí décimos a "gente que lo necesitará" y empleados.

La Administración de Lotería número 30 de Alicante, ubicada en la Playa de San Juan, ha vendido 20 series del 90.693, con 500.000 euros cada una, lo que se traduce en unos diez millones de euros. Esas 20 series se corresponden con 200 décimos, de los que 150 han sido vendidos por José Luis en este hospital. Él mismo también se ha quedado con uno, por lo que ha sido agraciado con 50.000 euros.

Las otras 50 series restantes se han vendido en ventanilla, según el lotero, quien ha explicado que regenta esta administración desde 2021 y que este ha sido el mayor premio que ha repartido desde entonces. "Más contento estoy yo que los que seguramente tengan su premio", ha apostillado.

"LO COMPRABA Y LO HACÍA LLEGAR"

Por su parte, José Luis, quien ha traído la suerte al Hospital de San Juan, ha explicado que todos los décimos se han repartido "de uno en uno" y que los vendió a quien se lo pidió, ya que "lo compraba" y luego "lo hacía llegar".

Además, ha relatado que él trabajaba en el hospital como jefe de personal subalterno. Durante el tiempo que estuvo empleado allí "nunca" tocó un premio, como mucho "un reintegro", y ahora ha experimentado esta 'lluvia' de millones. "Estarán contentos mis compañeros y no tan contentos los que no hayan jugado", ha añadido.

Hasta la Administración de Lotería número 30 de Alicante, en la Playa de San Juan, también se han acercado otros premiados como Rafa, quien ha expresado su alegría y ha avisado a su familia nada más conocer la noticia, según ha detallado a los medios de comunicación congregados a las puertas del establecimiento.

Este no es el único establecimiento de la Comunitat Valenciana que ha descorchado cava este lunes, ya que también han repartido una serie del número las administraciones número cinco de Alzira, la diez de Gandia y la tres de Manises.

Además, algunos décimos han salido también de puntos como la administración número ocho de Gandia, la Nostre Señor Robat de Onil, otra de Alicante (en la plaza de los Luceros), Benidorm (de la avenida Mont Benidorm), Benissanó (Virgen del Fundamento), Mislata (San Antonio) y la número cinco de Torrevieja. El número se ha cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.