Venezolanos en la Comunitat celebran ante Pérez Llorca la captura de Maduro: "Hay alegría porque es algo que soñábamos"

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de asociaciones y organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana han transmitido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, su satisfacción tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque también han mostrado "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en el país, que prevén "difícil": "Hay alegría porque es algo que soñábamos". Por su parte, el dirigente valenciano ha coincidido con ellos en la necesidad de avanzar "hacia una nueva etapa".

Al encuentro, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat, han asistido la exembajadora de Venezuela en Bélgica y la UE, presidenta del Centro Hispano Venezolano en la Comunitat Valenciana y portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España Comunitat Valenciana, Mary Ponte; el empresario Venezolano, CEO de las radios FM la X y Planeta Radio, y el presidente de la Asociación de Emprendedores y Comunicadores Unión Europea, Carlos Martínez.

También han participado el presidente del Comité Electoral de las Elecciones Primarias de la Oposición Venezolana, vicepresidente de la asociación Voluntades Unidas para la Inclusión y Miembro del Comando con Venezuela, Andrés Osorio; el sargento en el exilio de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Edgardo Díaz, y el presidente de la Asociación de Venezolanos en Castellón, Luis Méndez.

Por parte de la Generalitat, además del jefe del Consell, también ha asistido la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. En la Comunitat Valenciana se calcula que residen unos 62.000 venezolanos, según datos facilitados desde el Consell.

Antes de la reunión, en declaraciones a los medios, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, Mary Ponte, ha explicado que el encuentro con Pérez Llorca se da para "compartir la situación que se está viviendo" en Venezuela, "qué es lo que estimamos que está sucediendo y que pueda suceder a raíz de la extracción" de Nicolás Maduro, "de quien yo obviamente no catalogo como presidente porque robó las elecciones, sino de un grupo de delincuentes que tomaron el poder hace 26 años y que finalmente comienza el proceso de libertad" en el país.

En este contexto, Ponte ha agradecido "el interés que se está teniendo en todo lo que está pasando, que no es más que la liberación de un país que ha sido perseguido, torturado, asesinado" y que ha "exiliado a más de nueve millones de personas".

"ALEGRÍA" Y "PREOCUPACIÓN" ANTE UNA TRANSICIÓN "DIFÍCIL"

Dicho esto, ha mostrado "alegría" pero también "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en Venezuela, aunque ha reconocido que el mismo va a ser "difícil", y ha incidido en la "inmensa alegría de saber que comienza a cumplirse el anhelo de casi 40 millones de personas que somos venezolanos dentro y fuera".

"Hay alegría porque es algo que soñábamos. Estamos hablando de una pareja, Cilia Flores y Maduro, quienes se dedicaron a perseguir y a amedrentar y, además, a apresar y torturar. Hoy están ante un juicio en el que están cumpliéndose todas sus garantías y no están siendo torturados", ha expresado Ponte, que ha hecho hincapié en que en este momento "todavía hay en Venezuela 1.000 presos políticos".

En este punto, ha celebrado que hoy "nos levantamos con la noticia de que, afortunadamente, pareciera que el Helicoide, que es uno de los centros de tortura más grandes de toda Latinoamérica, está siendo desmantelado": "No tenemos todavía claridad de qué es lo que está pasando, pero obviamente eso también nos da mucha alegría".

Ponte ha asegurado que tiene dos amigos que están presos en este edificio ubicado en Caracas, que era, según ha explicado, "un centro comercial en su momento pero que, con la llegada de --el expresidente Hugo-- Chávez, lo convirtieron en un centro de aprehensión y tortura". "Hay noticias que nos preocupan, hay noticias que nos alegran y estimo que así será a lo largo de, no solo de días, probablemente de meses", ha señalado.

LLAMAN A DELCY RODRÍGUEZ "CACHORRA DEL IMPERIO"

Sobre si le preocupa la continuidad del chavismo mediante la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana ha sostenido que la mandataria "no es presidenta", sino que "como ellos mismos decían, es una cachorra del imperio". "Ella tiene que hoy cumplir lo que le indican desde Estados Unidos", ha remarcado.

Por otro lado, sobre la transición que afronta el país, aunque ha confesado que no es "experta en el tema", ha afirmado que hay "muchos venezolanos que se han dedicado a estudiar" estas situaciones "pensando justo en lo que venía" y que indican que estos procesos "siempre tienen que contar con alguien de ese régimen del que se está saliendo" para "generar un puente hacia lo que se busca, que es la democratización y la libertad".

Por eso mismo, ha señalado que tanto Delcy Rodríguez como su hermano "sean ese puente inicial", pero ha recalcado que, "indudablemente, como lo han dicho muy claramente desde el gobierno de Estados Unidos, bajo la tutela de ellos".

Y sobre el hecho de que el que fuera candidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, acuda a València el próximo jueves 15 para recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana ha confirmado que este evento "ya estaba planificado" y que González "vendrá". "Vive en Madrid y lo tendremos aquí recibiendo ese premio", ha ratificado.

No obstante, ha explicado que, cuando se conoció que González y la líder opositora venezolana Maria Corina Machado habían ganado este galardón, se comunicó a la organización que no sabían "si podría recibirlo o no porque todavía no había pasado lo del 3 de enero, pero por supuesto estábamos en una situación muy tensa".

Y ha confirmado que le han "confirmado que vendrá" a València Edmundo González, quien ha apuntado que ya ha estado "en otras ocasiones" en la ciudad, pero no así Maria Corina Machado, que permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz.

"AVANZAR HACIA UNA NUEVA ETAPA"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado al tejido asociativo venezolano en la Comunitat Valenciana el respaldo del Consell en "la defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho" en Venezuela, según recoge el Gobierno valenciano en un comunicado.

El dirigente autonómico ha ratificado que la posición del Consell es apoyar a los venezolanos "que defienden la vuelta de la democracia y el reconocimiento a las libertades" y ha coincidido con los representantes en que es "el momento de avanzar hacia una nueva etapa", tal y como han reivindicado María Corina Machado y Edmundo González y que fue "mayoritariamente respaldada en las urnas".

Pérez Llorca ha hecho referencia a los cerca de 62.000 venezolanos que residen en la Comunitat Valenciana, lo que "acentúa los lazos de hermandad histórica y cultural" que unen ambas regiones. Además, ha puesto en valor la labor del tejido asociativo de este país y ha transmitido "el compromiso del Gobierno valenciano para apoyar la reconstrucción democrática de Venezuela".