Venezolanos en la Comunitat Valenciana: "Estamos desesperados porque muchísimos no sabemos si nuestra familia está bien"

Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from archive. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La población venezolana que reside en la Comunitat Valenciana sigue con "angustia" las noticias que llegan sobre el doble terremoto de magnitud superior a 7 que se ha registrado durante la madrugada en el norte del país. Aunque pueden ver imágenes del "horrible destrozo" y las "calles hundidas" que ha dejado el seísmo, la falta de electricidad y de señal telefónica impide a muchas personas averiguar cómo se encuentran sus seres queridos.

"Estamos desesperados porque muchísimos de nosotros no sabemos todavía si nuestra familia está bien, porque lamentablemente no hay señal allá ahora mismo en Venezuela en la zona más afectada, no hay luz. Entonces hay muchísimas personas que están aquí de nuestra comunidad que no saben ahora mismo absolutamente nada de su familia", ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana (AVEC), Nayra Ortiz.

Ortiz ha relatado el caso de una amiga suya que no tiene noticias aún de su hermano en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto de Venezuela. "Lamentablemente no sabemos cómo está la situación", ha explicado.

El doble terremoto registrado esta madrugada también ha llevado a la población venezolana a rememorar otra catástrofe que en 1999 ya asoló la misma zona caribeña de La Guaira. La conocida como tragedia de Vargas "fue como una dana de barro", ha explicado Ortiz, que estaba en España también durante aquel fenómeno pero lo recuerda "como si estuviera allí". "Murieron muchísimas personas, desaparecieron muchísimas personas y hubo un pueblo entero desaparecido", ha lamentado.

La comunidad venezolana recibe "sin palabras" unas imágenes que dibujan un escenario "horrible", de "calles hundidas", rascacielos en tierra y "gente enterrada en escombros".

"Ahora mismo no podemos contactar con nadie, porque justamente la parte afectada no tiene ni luz ni tiene nada de acceso para poder hablar. Solamente podemos hablar con las personas que están en el otro punto de Caracas", ha explicado Ortiz, antes de insistir en que "es muy desesperante no saber si las personas que dejaste allá en tu país están bien".

La presidenta de la asociación ha trasladado también la "preocupación" por el estado en el que se encontraban los hospitales y las infraestructuras del país antes de esta tragedia. Así, ha explicado que los centros sanitarios ya sufrían falta de medicamentos y que la entidad no tenía permitido enviar este tipo de productos desde aquí Venezuela.

Según Ortiz, la catástrofe ha llegado al país en un momento "fatal" dejando "una de las situaciones donde el ser humano va a ser totalmente vulnerable, y donde va a ser aún mucho más vulnerable aquel que esté lamentablemente herido en un hospital".

RECOGIDA SOLIDARIA

Preguntada por si están recibiendo información de las autoridades venezolanas, la presidenta de la asociación ha afirmado que "de momento no, los únicos que nos han dado información han sido periodistas venezolanos que están en Estados Unidos", pero tampoco están sobre el terreno.

Mientras tratan de obtener más información, los integrantes de la asociación, junto a otros colaboradores, ya se están movilizando para recabar ayuda y han habilitado dos puntos de entrega solidarios en la ciudad de València, en la avenida Amado Granell Mesado, 66 bajo derecha y en avenida Burjassot, bajo 29 (Tastau Gastro Bar), así como otro punto de recogida en la calle Constitución, 75 frente al Colegio Teresianas de Torrent (Valencia).

Piden que la ciudadanía que quiera colaborar entregue comida enlatada, conservas no perecederas y material sanitario como vendas o antisépticos, e invitan a realizar donativos económicos para cubrir los gastos de envío de ayuda humanitaria.

LLAMAN A "NO MIRAR HACIA OTRO LADO"

Respecto a que puede hacer la comunidad internacional o la ciudadanía valenciana para colaborar en la tragedia, lo primero que ha pedido Ortiz es "mucho apoyo" para visibilizar "lo que se está viviendo ahora mismo el país" y "no mirar hacia otro lado". "Que nos ayuden, porque ahora mismo más que nunca lo estamos necesitando", ha lamentado.

En ese mismo sentido, ha pedido apoyo en el trabajo de ayuda de las asociaciones de venezolanos. "Esto es una labor no solamente de nosotros venezolanos, sino de todo el mundo. Por favor, que nos ayuden también a colaborar, a que podamos entregar todo y llegue allá a Venezuela", ha reivindicado.