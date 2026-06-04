La venta de turismos usados cae un 11% en mayo en la Comunitat y la de furgonetas un 7,2%

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VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La venta de turismos usados --turismos+furgonetas-- ha descendido en mayo en la Comunitat Valenciana el 10,5%, con 23.223 unidades transferidas, según ha informado Ancove en un comunicado.

Los turismos, 19.907 compras en el mes, han bajado un 11% interanual, y los comerciales ligeros, 3.316, el 7,2%. A nivel nacional, se han vendido un 0,9% menos turismos y furgonetas que en mayo de 2025, con una caída del 0,8% los primeros y el 1,4% los segundos.

El mayor descenso mensual de las ventas en los vehículos de ocasión --turismos y furgonetas-- en la comunidad se ha producido en la provincia de Valencia. Las fuertes caídas se han debido especialmente al efecto estadístico al compararse con los datos del año pasado tras la dana.

Además, entre enero y mayo se han transferido en la Comunitat Valenciana 116.709 vehículos de ocasión, un 10,6% menos que en el año anterior. Los turismos, con 100.090 transferencias, han bajado un 11,1%, y las furgonetas el 7,7% con un total de 16.619 unidades. De media, en España se han vendido un 0,5% más vehículos usados --turismos+furgonetas-- que en el mismo periodo del pasado año.

A nivel nacional, la venta de vehículos usados ha cedido en mayo el 0,9% y ha sumado dos meses consecutivos en caída. Se han transferido 208.047 vehículos, de los que 177.606 han sido turismos, cuya venta baja el 0,8%, y 30.441 comerciales ligeros con un descenso del 1,4%.

En los cinco primeros meses se han vendido 1.052.974 vehículos usados, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta ha crecido un 0,4% con un total de 898.993 y en las furgonetas, 153.981, ha aumentado el 0,5% en lo que va de año.

La caída del mes de mayo se ha concentrado en los coches más antiguos, en los tramos de seis y más años, aunque han bajado, igualmente, los de dos a tres años. Los de menos de dos años han crecido en el mes, así como en el tramo de 3-5 años, lo que confirma un mayor interés por parte de los compradores de las turismos más modernos.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La caída de las ventas de los turismos usados ha sido generalizada en el mes de mayo, pues solo se producen aumento en referencia con el mismo mes del pasado año en Canarias, Madrid y Navarra. La Comunitat Valenciana, aunque ha descendido por encima de la media, ya no está en cabeza de las caídas de las compras.

El fuerte descenso del 1,4% en las furgonetas hace que haya caídas en todas las comunidades con excepción de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra.

"El mercado de usados está sometido a la incertidumbre pues la transición hacía modelos más eficientes para el medio ambiente está lastrada por la escasez de la oferta de eléctricos e híbridos enchufables y por dudas sobre una tecnología que avanza rápidamente y puede dejar obsoletos los coches en pocos años. Lo que impide la renovación del parque español, el más viejo de Europa y, por tanto, el más contaminante y con menores medidas de seguridad. En opinión de Ancove, el Gobierno debería empujar la venta de los eléctricos y los híbridos enchufables con un plan de ayudas a la compra para revertir esta situación", ha señalado Erik Iglesias, presidente de Ancove.