La venta de turismos usados cae el 2,2% en septiembre en la Comunitat

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de segunda mano cae el 1,9% durante septiembre en la Comunitat Valenciana, con 23.958 unidades. Los turismos suman en el mes 20.454 compras, que bajan un 2,2% interanual, y los comerciales ligeros otros 3.144, con un ascenso del 0,3%, según ha apuntado Ancove en un comunicado.

El mercado de vehículos de segunda mano --turismos más furgonetas-- ha crecido en el mes un 7,2% de media en España: los turismos aumentan un 7,2% y los comerciales ligeros el 6,9%. Alicante registra el mayor incremento de las ventas de septiembre en la comunidad y en Valencia descienden las transferencias.

En los tres primeros trimestres se han transferido 222.128 --un 8,2% más-- vehículos de ocasión que hace un año en la Comunitat Valenciana. Los turismos acumulan 191.950, que suben un 8,3%, y 30.178 furgonetas, con un alza del 8,3%. En la media nacional, se han vendido un 5,1% más vehículos de ocasión --turismos + furgonetas-- que en el mismo periodo de 2024.

A nivel nacional, el mercado de vehículos de ocasión --turismos más comerciales ligeros-- crece un 7,2% en septiembre en términos interanuales, con unas ventas de 212.312 unidades. Turismos han sido 182.488, con un incremento del 7,2% en el mes, y 29.824 furgonetas, que crecen algo por debajo, el 6,9%. El fuerte incremento de las ventas mensuales se explica, en parte, por la caída de las venta de agosto.

En los tres primeros trimestres de 2025 se han vendido 1.864.904 vehículos de segunda mano: 1.596.627 turismos, que aumentan el 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado, y 268.277, comerciales ligeros, un 5% más en el año.

Las mayores subidas se concentran en el segmento de los turismos más modernos: un 10,3% entre 1 y 2 años y el 23,5% entre 2 y 3 años, aunque entre los dos no superan los 15.000 coches. Quedan rezagados los de menos de doce meses, aunque crecen por encima de la media del mercado. La mayor caída se produce en el segmento de 6 a 10 y los más veteranos, que superan la década, crecen el 7,3%.

Así mismo, la demanda de las furgonetas sigue aumentando con fuerza en las unidades más jóvenes, de 0 a 3 años, aunque se quedan del debajo del 10% del total de las ventas durante septiembre. Algo contribuyen los comerciales electrificados, aunque poco, pues en el mes se han vendido 285 eléctricas (+50%) y 53 híbridas enchufables (+212%).

Por su parte, los electrificados mitigan los descensos de las motorizaciones de combustión --diésel, gasolina y GNC--. Aun así, el mercado de los turismos más ecológicos sigue siendo minoritario, con un 3,8% en el mes, una décima más que en agosto.