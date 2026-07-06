La venta de vehículos usados cae el 8,2% en la Comunitat en el primer semestre

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VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha caído en la Comunitat Valenciana el 8,2% en el primer semestre de año, con 142.284 unidades transferidas, según ha informado Ancove en un comunicado.

Los turismos, que suman de enero a junio 122.202 compras, han decrecido un 8,6% interanual y los comerciales ligeros, con 20.082 transferencias, han disminuido en el semestre el 5,8%.

A nivel nacional, las ventas de turismos y furgonetas han subido en los primeros seis meses del año el 1,9%, un 1,9% los primeros y otro 1,9% los comerciales.

Con lo que respecta al mes de junio, se han vendido en la Comunitat Valenciana 22.988 vehículos de segunda mano, un 6% menos que en el mismo mes de 2025.

Los turismos, con 19.833 transferencias, han bajado un 6,2%, y se han vendido 3.155 furgonetas, con un descenso del 4,4%. De media, en España se han vendido un 6,3% más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo mes del pasado año. En la comunidad, Alicante es la única provincia en la que han crecido las ventas en junio.

MERCADO NACIONAL

La venta de vehículos usados ha subido en junio el 6,3% respecto al mismo mes del año anterior y ha roto la caída de dos meses consecutivos. En el mes se han transferido 217.996 vehículos, de los que 186.775 han sido turismos, con un incremento del 6,5%, y 31.221 comerciales ligeros con un ascenso del cinco en términos interanuales.

En el primer semestre se han vendido 1.277.738 vehículos de segunda mano, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta ha crecido un 1,9%, con un total de 1.091.218, y en la de furgonetas, 186.520, ha aumentado otro 1,9%.

Por edades, se han incrementado las ventas en todos los segmentos a excepción de los turismos de dos a tres años, que han descendido un 7,4%. No obstante, las ventas han aumentado más entre las unidades más modernas, el 25% en el caso de los turismos de uno a dos años y un 17% los de tres a cinco años. Los más antiguos han crecido por debajo de la media, con un 4,6% en los turismos que superaban los diez años.

Las furgonetas han seguido una línea parecida a los turismos. Solo han bajado las ventas en las de tres a cinco años y han aumentado las más nuevas, el 23% en las de uno a dos años y el 22% las de dos a tres. Las más viejas, con más de 10 años, solo han crecido el 0,8% respecto a junio de 2025.