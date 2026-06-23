El verano en la Comunitat Valenciana se prevé más cálido de lo normal y lleno de noches tropicales

Archivo - Una persona sentada en una toalla en la playa durante la cuarta ola de calor del verano, a 22 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) calcula que la Comunitat Valenciana tendrá este verano, con "mucha probabilidad", temperaturas superiores al promedio. Además, se observa una tendencia en la que "prácticamente todos los días en verano hay noches tropicales" y las brisas son más débiles y secas.

Así lo han explicado este martes el delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, en una rueda de prensa para tratar el resumen climático de la primavera 2026, el balance de los primeros meses del año hidrológico y la predicción estacional para el verano.

En concreto, hay más de un 60 por ciento de probabilidad de que la Comunitat Valenciana tenga temperaturas superiores a las normales, tras "casi un mes" en el que los termómetros marcan más calor del promedio.

Con una posibilidad del 50%, "lo más probable es que tengamos lluvias por encima de lo normal", una cuestión que estará muy condicionada a la presencia de tormentas ya que las precipitaciones en época estival "suelen ser en forma de tormentas y normalmente bastante repartidas".

Los meteorólogos han expuesto que "la probabilidad de días más extremos en España se ha multiplicado por cinco". "Entre los años 50 y 80 había un 5 % de días de calor extremo y ahora se ha convertido en un 25 %", han destacado. Además, se anotan "temperaturas que no se habían registrado antes".

Sobre las olas de calor, "la probabilidad de fenómenos extremos relacionados con el calor cada vez es más alta", ha señalado Núñez. "Estamos en junio y llevamos ya la segunda ola de calor en Europa. La temperatura del mas está dos grados por encima respecto a los análisis de temperatura desde 1940, es una acumulación de energía tremenda. Por eso, no sorprende si cada vez el mar se calienta de forma más permanente. Cada verano se están alcanzando más pronto valores que antes se alcanzaban en agosto", ha expuesto

NOCHES TROPICALES

Asimismo, también se ha multiplicado el número de noches tropicales. A mitad del siglo XX había entre 40 y 50 noches tropicales al año, con días de julio y agosto en los que los termómetros sí bajaban de 20 grados.

Ahora, "prácticamente todos los días de verano en la Comunitat Valenciana son de noches tropicales: el promedio es de 96 noches tropicales anuales, cuando el verano dura 62 días. Esto se debe a que las altas temperaturas nocturnas ocurran ahora desde finales de mayo y se alargan hasta septiembre. El año pasado se batió un récord: 114 noches tropicales en la Comunitat Valenciana.

Antes del 24 de junio, ya se han contabilizado 15 noches tropicales en Alicante, once en Castellón y 19 en Valencia. "Estamos practicamente en los valores máximos del año pasado" y el resultado son unas "noches poco confortables para poder descansar".

LA RELACIÓN ENTRE EL CALOR Y LAS DANAS

A preguntas de los medios sobre si la subida de temperatura del mar puede provocar mayor riesgo de danas, los expertos de Aemet han indicado que "cuanto más caliente esté el mar, más energía podemos dar a la atmosfera" y más probable es que ocurra un fenómeno de estas características. "No quiere decir que vaya a ocurrir", ya que esto depende también de otros factores y el año pasado hubo un mar "muy cálido", pero no se dieron precipitaciones torrenciales.

Tras la primavera con la temperatura más alta en el mar desde 1940 y unos meses de mayo y junio de "valores máximos absolutos", se están alcanzando los 27 y 28 grados en el agua en muchos verano y "se espera que esto se mantenga". El año pasado por primera vez se superaron los 27 grados en junio y "este año probablemente también lo vamos a superar porque ya estamos en el registro con más de 26 grados", han indicado los expertos.

Según Tamayo, "no se puede desligar el aumento de temperaturas con el cambio en otros fenómenos" y, aunque lluvias "ha habido siempre", ahora se producen "de forma más violenta" y "de más corta duración". "Estas precipitaciones no son fenómenos nuevos, pero ahora son más violentos y rodeados de periodos de seguías más prolongados".

Preguntados por las brisas, los expertos han detallado que la brisa se genera por la diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Como el mar es "cada vez más cálido", esta diferencia "se reduce" y "las brisas son cada vez más débiles y con un comportamiento muy extraño".

Por ejemplo, este lunes sopló una brisa "muy seca" con una humedad del 30%. Son "brisas que apenas refrescan" y esto está ocurriendo ya en junio, que "es el mes de brisas más frescas". "El año pasado, en agosto prácticamente no había brisa", han recordado. "La combinacion de humedad y calor da una sensación de bochorno más alta", ha advertido.

PRIMAVERA

La Aemet también ha explicado que la primavera climática 2026 --marzo, abril y mayo-- ha sido muy cálida y húmeda en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 14,7 °C, es 0,8 °C superior que la de la climatología de referencia (13,9 °C) y la precipitación acumulada ha sido 167,1 l/m2, que es un 16 % superior que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (143.9 l/m2). Ha sido la vigésimo sexta primavera más húmeda desde 1950 y la novena más cálida.

"Predominan las temperaturas por encima de lo normal" y el único mes con carácter frío fue marzo, pero ya abril fue el cuarto más cálido de la serie histórica. La primera quincena de mayo fue muy fría y la segunda quincena extremadamente cálida.

La temperatura superficial del mar Balear en el trimestre primaveral ha sido la más alta desde, al menos, 1940, con una anomalía de +1,2 grados.

El carácter húmedo del trimestre se debe a los dos temporales de la primera decena de marzo, que acumularon casi el 60% del total estacional. Junio está teniendo un carácter muy seco y, provisionalmente, sería el más seco desde 2019 y el quinto más seco desde, al menos, 1950, con un déficit medio del 83%.

Con los datos hasta el 22 de junio, el año hidrológico que comenzó el 1 de octubre de 2025 está teniendo un carácter húmedo, con un 23% más de precipitación que la del promedio normal. Casi todo el territorio presenta superávit pluviométrico en el actual año hidrológico, salvo la Marina Baixa y zonas del interior norte de Valencia e interior sur de Castellón.