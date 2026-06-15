El verano cultural llegará a Alicante con 'Fresca!' del 13 al 25 de julio en Diputación y Casa Mediterráneo

Presentación del festival 'Fresca!' de 2026 en Alicante - GVA

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha presentado este lunes la sexta edición de 'Fresca!', el Festival Internacional de Artes Escénicas de Alicante, que se celebrará del 13 al 25 de julio en los Jardines de la Diputación y en Casa Mediterráneo.

El evento prevé convertir "de nuevo" a la ciudad "en un punto de encuentro para las artes escénicas contemporáneas", con una programación que reunirá propuestas de danza, teatro, circo, flamenco y espectáculos familiares, combinando compañías valencianas con referentes nacionales e internacionales, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Durante la presentación de la programación, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso ha subrayado que la administración autonómica trabaja "de manera continuada para garantizar el acceso a la cultura en todo el territorio, generar oportunidades para el sector y acercar propuestas artísticas de calidad a la ciudadanía".

Por su parte, la delegada territorial del IVC en Alicante, Ana Bonmatí, ha indicado que el festival "se ha consolidado, en apenas seis ediciones, como una de las grandes citas culturales del verano" en la provincia.

Los Jardines de la Diputación acogerán dos espectáculos de calle con entrada gratuita y Casa Mediterráneo, con un aforo cercano a las 400 localidades, ofrecerá propuestas "de gran formato" los días 17, 19, 21, 23 y 25 de julio, a las 22.00 horas.

Por su parte, el 'Espai frescoreta!' volverá a ser la "apuesta familiar del festival", con cuatro propuestas de mediano formato los días 18, 20, 22 y 24, a las 20.00 horas. Además, contará con el espacio destinado a 'La terracita de Fresca!', el bar del festival.

ENTRADAS, ABONOS Y DESCUENTOS

Las entradas para asistir a los espectáculos del 'Escenario Fresca!' tendrán un precio general de 24 euros, mientras que las de 'Frescoreta!' tendrán un precio único de cinco euros.

El festival mantien una política de descuentos destinada a "facilitar el acceso a la cultura", con entradas de diez euros para menores de 14 años, un descuento del 50 por ciento para jóvenes de entre 14 y 30 años y una reducción del 20% para personas jubiladas, titulares de la tarjeta Darde, estudiantes, personas con diversidad funcional, familias numerosas y asociaciones profesionales de artes escénicas.

Asimismo, la organización del evento ofrecerá de nuevo el 'Abono refresc', que permitirá asistir a tres espectáculos del 'Escenario Fresca!' por 36 euros, ha detallado la administración autonómica.