Las verbenas falleras de San Juan en València, exoneradas del límite de 45 decibelios

Imagen de archivo de una verbena. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las verbenas falleras que se celebrarán en València con motivo de la festividad de San Juan quedarán finalmente exoneradas del deber de cumplir el límite de 45 decibelios de recepción.

Así lo anunció anoche el presidente de al Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester,

a la Asamblea de presidentes y presidentas, que comenzó con un minuto de silencio por la reciente pérdida de Alfonso Huertas, presidente de la falla Plaza de la Sequiota-El Palmar, informa el organismo en un comunicado.

En un principio, el consistorio había trasladado la autorización a un total de 158 verbenas falleras de San Juan para este sábado, que deberían finalizar como máximo las 03.00 horas y cumplir la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, que establece que el nivel sonoro de recepción del total de fuentes sonoras no podrá exceder los 55 dBA en periodo día/tarde y los 45 dBA en periodo nocturno.

En la asamblea, Ballester comentó que estaba enterado de la preocupación de las fallas por la cuestión de la normativa acústica los días de la celebración de San Juan y reiteró que, aunque los permisos no dependen de la concejalía de Fallas, esta "siempre está al lado de las comisiones".

El edil explicó que en el caso de las Fallas es el Bando el que recoge la excepcionalidad y que, por tanto, el tema de San Juan es "el que había que trabajar". En este sentido, recordó que hay "un antes y un después" de la reciente sentencia que da la razón a los vecinos sobre las molestias ocasionadas por los ruidos de los conciertos en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y que, incluso, hay asociaciones vecinales que "están haciendo llegar requerimientos penales".

Por eso, apuntó, hay que hacer un seguimiento porque la sentencia habla de invigilancia del cumplimiento de la Ordenanza Acústica y eso marca "una línea roja muy clara".

Ballester invitó a reflexionar sobre el hecho de que las comisiones no pueden trasladar una imagen negativa de la fiesta ni de impunidad. Dicho esto, agrego que desde el viernes pasado ha estado trabajando en el asunto tras recibir "las inquietudes" de algunos presidentes y presidentas.

ARTÍCULO 44 DE LA ORDENANZA

Y anunció que ha pedido la exoneración de esos límites para las verbenas y discomóviles los dos días habilitados, el 20 y 27 de junio. Ello se ha podido obtener "apelando al artículo 44 de la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica que permite la exoneración puntual de los límites sonoros en las fiestas populares, tradicionales o singulares autorizadas por el Ayuntamiento y también del artículo 42 de la citada ordenanza que califica, literalmente como tradicionales, las verbenas de San Juan".

Por tanto, "de la conjunción de los dos conceptos resulta indudable la aplicación. Y San Juan, además, es festivo autonómico. Es de interés singular, y por eso se ha solicitado la exoneración", detalló.

El concejal expuso que las comisiones que ya han recibido los permisos que incluían la orden de que en las casas debe ser de 45 decibelios, recibirán una nueva comunicación para confirmar que quedan exoneradas de ese límite, mientras que las que tienen la celebración el siguiente fin de semana ya las recibirán sin ninguna advertencia.