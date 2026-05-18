Verònica Ruiz se postula como candidata por Compromís a la Alcaldía de Castelló en las próximas elecciones

Verònica Ruiz junto al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia - COMPROMIS

CASTELLÓ 18 May. (EUROPA PRESS) - -

La actual diputada de Compromís en Les Corts Verònica Ruiz se ha postulado como candidata de la coalición a la Alcaldía de Castelló de cara a las próximas elecciones municipales, la cual ha explicado en un comunicado que da este paso "desde la responsabilidad y la experiencia" y con una convicción clara: "otro Castelló no solo es posible, sino que es necesario".

Según ha afirmado, "Castelló merece un gobierno que trabaje por las necesidades reales de la gente y que defienda la ciudad ante cualquier administración".

La diputada, que fue concejala de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló desde 2015 hasta 2023, ha criticado que "el actual gobierno solo está preocupado por el autobombo y la propaganda", y ha advertido que "la gestión municipal no puede vivir de notas de prensa y reels de Instagram". Asimismo, ha asegurado que "en solo tres años, la ciudad ha perdido oportunidades, con servicios públicos deteriorados, barrios abandonados y un acceso a la vivienda cada vez más difícil".

Ante esta situación, Ruiz ha planteado una alternativa basada en "hechos y no en titulares", con prioridades como la exigencia de un nuevo Hospital General, la reapertura de las urgencias del Raval y la puesta en marcha del consultorio de la Marjalería; el desbloqueo de los proyectos educativos pendientes; y una política de vivienda "valiente", que incluya la declaración de zona tensionada y medidas contra la vivienda vacía.

También ha defendido una fiscalidad "justa y transparente", ante una situación en la que "la ciudadanía paga más, como con la tasa de basura, pero no ve ninguna mejora en los servicios".

"CASTELLÓ MERECE UN GOBIERNO HONESTO"

Ruiz ha concluido asegurando que "Castelló merece un gobierno serio, honesto y que trabaje", y ha afirmado que da este paso "con humildad pero con determinación, para construir una alternativa valiente, honesta y ambiciosa que vuelva a poner la ciudad en marcha". "Otro Castelló no solo es posible, es urgente", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha asegurado que "la cuenta atrás ha comenzado: queda solo un año para las elecciones" y ha hecho balance de los tres años de gobierno del Partido Popular y Vox, que ha calificado como "una legislatura perdida, con más recortes, menos servicios y ningún proyecto de ciudad".

Garcia ha remarcado que no se está ante casos puntuales, sino ante "un patrón claro: recortes, paralización y propaganda". En este sentido, ha resumido la gestión del gobierno municipal como "muy poca y mala gestión y muchos titulares. Menos ciudad, más partido. Menos Castelló, más PP".

El portavoz ha puesto ejemplos en ámbitos clave como la sanidad, con "listas de espera disparadas, mamografías con meses de retraso, urgencias cerradas en el Raval y saturación en el Hospital General"; en educación, con "recortes en la EOI, líneas eliminadas y obras paralizadas como el Cremor o los conservatorios"; o en juventud, con "la eliminación del transporte gratuito, el cierre de centros juveniles y un acceso a la vivienda cada vez más imposible".

En movilidad, Garcia ha denunciado "la eliminación de carriles bici, un servicio de autobús peor, la descoordinación del TRAM y Cercanías y una Zona de Bajas Emisiones sin control real". También ha criticado la paralización de proyectos estratégicos como Borrull, Cremor o la vivienda social.

GESTIÓN ECONÓMICA

En cuanto a la gestión económica, ha señalado que "mientras se bajan impuestos a unos, se duplica la tasa de basura a otros", y ha advertido de "presupuestos no ejecutados, facturas irregulares y escándalos en turismo". Además, ha denunciado el "desmantelamiento de las políticas de igualdad, el abandono del colectivo LGTBI y los recortes en cooperación".

Finalmente, Garcia ha criticado "una cultura basada en el autobombo, con menos ayudas y más propaganda, y un gobierno opaco, sin seguimiento de los acuerdos y con reiterados toques de atención del Síndic".