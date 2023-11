La versión cómica de 'Hamlet' y 'El món està trencat, però es pot caminar', próximas obras del Escalante

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto teatral de la Diputació de València, El Escalante, ha presentado dos nuevas obras: la versión cómica de 'Hamlet', interpretada por personas con síndrome de Down de la compañía peruana Teatro La Plaza, y 'El món està trencat, però es pot caminar', de Albena Teatre, Contraproduccions y Tanttaka Teatroa, en su versión valenciana en Ribes Espai Cultural el 18 y 19 de noviembre.

La diputada provincial de Teatros y Juventud, Rocío Gil, ha subrayado en un comunicado que "se trata de dos obras muy inspiradoras: por un lado, actores y actrices con síndrome de Down nos cuentan sus anhelos y frustraciones a través de una versión muy divertida de 'Hamlet' y, por otro, descubriremos el placer infinito de las historias que se esconden en nuestras bibliotecas con el estreno de 'El món està trencat, però es pot caminar'".

Por otra parte, la directora y coordinadora artística del teatro de la corporación provincial, Marylène Albentosa, ha señalado que "el Escalante da un paso más en el refuerzo a las compañías valencianas con el estreno de 'El món està trencat, però es pot caminar', con el equipo de Albena Teatre y su versión valenciana a cargo de Juli Disla; y avanza en la presencia de compañías internacionales, como es el caso de la peruana Teatro La Plaza, con un destacado carácter social", ha subrayado.

'Hamlet, una versión recontra libre' se estrenará el 15 de noviembre a las 19 horas en el Teatre Principal con una función única basada en la obra de William Shakespeare y escrita y dirigida por Chela de Ferrari, de la compañía Teatro La Plaza.

La creación es una comedia que "rompe con el clásico" en la que un grupo de personas con síndrome de Down se sube al escenario para compartir sus anhelos y frustraciones a través del clásico teatral. Así pues, la obra comienza con la pregunta que nos formula frente a la existencia: '¿Ser o no ser? ¿Qué implica ser para personas que no encuentran espacios donde se los tome en cuenta?'.

La compañía cumple la labor social de demostrar que las personas con Síndrome de Down, históricamente consideradas como "una carga, un desecho social", tienen valor. Así pues, la creación responderá a la pregunta '¿Qué sentido tiene su existencia hoy en un mundo donde la eficiencia, la capacidad de producción y modelos inalcanzables de consumo y belleza son el paradigma del ser humano?'.

'EL MÓN ESTÀ TRENCAT, PERÒ ES POT CAMINAR'

Por otro lado, el Escalante traslada al público de entre 8 y 12 años a Ribes Espai Cultural con 'El món està trencat, però es pot caminar', una coproducción de Albena Teatre, Tanttaka Teatroa y Contraproduccions creada por Harkaitz Cano, dirigida por Fernando Bernués y con adaptación y traducción al valenciano de Juli Disla.

La obra de teatro sitúa a los espectadores en la brecha vital y emocional que se abre entre padres e hijos inevitablemente. Una situación que vive la familia protagonista, a la que se suma la ausencia de la madre, y que hará de la literatura y de la magia que esconde la biblioteca un puente para restablecer los lazos que se han roto entre padre e hija.

Más allá de un contenedor de libros, la biblioteca se reivindicará como un espacio de disfrute que amplía la mirada y ayuda a conocerse mejor, un territorio y refugio inesperado que llevará a la protagonista a ser escritora y a reconciliarse con la vida y con su padre.

Las entradas de todos los espectáculos del Escalante ya están disponibles en la página web del Escalante y en taquilla antes de cada representación.