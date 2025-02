Una versión "más libre" y con "menos estereotipos" del musical 'Priscilla, reina del desierto" llega al Olympia

La nueva "superproducción" cuenta con 40 artistas en escena, más de 500 trajes, 200 tocados y una banda sonora "llena de éxitos"

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El multipremiado musical 'Priscilla, reina del desierto' llega al Teatro Olympia de València con una nueva versión "más libre" para "intentar dotar a los personajes de más profundidad y menos estereotipo". Esta función, que llega de la mano de SOM Produce, se podrá disfrutar desde el 1 de marzo hasta el 6 de abril.

El musical, basado en la película homónima, se ha presentado este miércoles en el Olympia y ha contado con la presencia de su director, Pepe Ocio, y el actor Víctor González, que han puesto en relieve esta nueva versión "más libre" que "intenta dotar a los personajes de más profundidad".

'Priscilla, reina del desierto' narra las aventuras de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que da nombre al musical, en un viaje en busca de amor y amistad en el que terminan encontrando "más de lo que jamás podrían haber soñado".

Esta nueva superproducción, que cumple 30 años desde el estreno de la película, llevará al teatro valenciano a 40 artistas en escena, más de 500 trajes, 200 tocados y una banda sonora compuesta por 30 éxitos como 'Girls just wanna have fun', 'It's raining men', 'Don't leave me this way', 'I will survive' o 'I say a Little prayer'.

Asimismo, cuenta como protagonistas con Cristóbal Garrido 'Sharonne' en el papel de Bernadette; Víctor González como Tick y Daniel Garod que interpreta a Felicia.

Según ha explicado Pepe Ocio, esta nueva versión introduce cambios respecto a la original en cuanto al guion ya que el director considera que, después de 30 años desde su estreno, se ha avanzado "mucho" como sociedad y "algunas partes tenían que ser actualizadas para resultar menos ofensivas para determinados colectivos".

"REVISAR" EL TEXTO PARA QUE "TODOS" NOS RIAMOS

"He intentado ahondar mucho más en la profundidad de los personajes y que el sentido del humor y la parte más tierna aparezca de, no tanto de situaciones estereotipadas, sino de unos motores que tienen estas personas para hacer este viaje", ha sostenido.

Porque, para el director, "durante mucho tiempo, inevitablemente, en todo lo que tiene que ver con el mundo gay o LGTBIQ+, hay bromas que se han hecho para que los heterosexuales se puedan reír del colectivo" por lo que cree que era necesario "revisar" el texto para que "todos" nos podamos reír.

"Creo que durante mucho tiempo el humor sobre los gays ha recaído en el espectador heterosexual. Incluso algunos gays antiguamente, por apertura, por poder sacar espectáculos adelante o películas, entraban en ese sentido del humor también. Y, de repente, lo revisas y dices, bueno, me da igual que esto lo haya escrito un gay, pero a día de hoy nos está dejando fuera y nosotros somos también muy divertidos y nos podemos reír todos juntos. Que no es que queramos hacer una cosa súper solemne, sino reírnos todos", ha aseverado.

En este punto, Ocio ha subrayado que en el guion original había cosas que "normalizaban" que se ridiculizara el hecho de que una mujer transicionara y que, en esta versión, hay personajes que muestran "un cambio de actitud" respecto a esos comentarios y se encargan de dar un "toque de atención" sobre que ese comportamiento "no está bien".

Por su parte, el actor Víctor González, que en 2015 participó en la otra versión del musical, ha incidido en que en esta se está "menos preocupado" por lo que envuelve a la función y se centra más en "el corazón que late dentro de esa cáscara, que es impresionante".

"LAVARLE LA CARA AL ESPECTÁCULO Y QUE SEA ACTUAL"

"Nos hemos preocupado un poco más por contar la historia, que puede ser fácil perderse en esta cosa más superficial, pero creo que es la gran diferencia entre esta versión y la versión anterior, hay algo más de alma y de la sangre que corre a través de este espectáculo", ha resaltado.

En esta línea, ha apuntado que "siempre está bien revisar" y "lavarle la cara al espectáculo y que sea actual". "Yo creo que está muy bien decir que no somos lo mismo de hace 30 años o que las cosas no son iguales o no deberían serlo y eso está muy bien. Que uno puede hacer una broma pero es importante que otro personaje señale que lo que está diciendo no está bien", ha comentado.

Preguntados por los jóvenes que acuden al espectáculo, el actor ha indicado que a estos les llama "mucho" la atención porque la función resulta "muy divertida y colorida" y "habla mucho del respeto desde un lugar muy libre, fácil y disfrutón". "Para ellos es innovador y les sorprende que esto se haya llevado a cabo desde hace tantos años", ha indicado.

Igualmente, ha asegurado que entre el público también se nota "el cambio de mentalidad de la sociedad", ya que en una de las escenas de la obra en la que se vandaliza el autobús, "antes despertaba la risa entre los espectadores y ahora la reacción es la contraria".

"Nos podemos perder en las pelucas y en los colores y en el autobús que gira, pero en realidad estamos contando una historia que, desgraciadamente, está muy vigente y es una historia de amor, de superación, de amistad y de respeto", ha sostenido.