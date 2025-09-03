El vertido de 400 litros de combustible de un camión obliga a cortar una calle en un polígono de Torrent

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vertido de 400 litros de combustible de un camión ha obligado a cortar la calle Perelló, en el polígono Mas del Jutge de la localidad valenciana de Torrent, según ha informado el Ayuntamiento.

El vertido se ha registrado esta mañana y, como consecuencia, la calle Perelló permanecerá cerrada al tráfico entre la rotonda del Pont Blau y la calle Ferrers.

La vía se mantendrá cerrada por seguridad, hasta que deje de existir riesgo y la sepiolita y la arena absorban todo el combustible derramado.

Según las mismas fuentes, el camión ha tenido el incidente dentro del aparcamiento de la empresa y el combustible ha salido a la calzada.