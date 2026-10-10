Vetusta Morla reúne a más de 14.000 personas en su debut en Roig Arena

Concierto de Vetusta Morla - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Vetusta Morla se reencontó anoche con su público valenciano con un concierto que reunió a más de 14.000 personas en Roig Arena. La cita que ha supuesto, además, el debut del grupo en el recinto valenciano, forma parte del tour 'Gira de vuelta. Canciones de ida', con la que la formación vuelve a la carretera tras un parón de dos años y abre una nueva etapa creativa marcada por el estreno de nuevas composiciones, tal como ha informado la organización en un comunicado.

La actuación arrancó con cuatro canciones que anticipan el próximo trabajo discográfico del grupo. Tras el reciente lanzamiento de 'Si vuelves' y la publicación ayer mismo de 'Bailar en Beirut', ambos temas formaron parte de los primeros compases de la noche junto a 'Mi colección de duelos' y 'De alguna forma', permitiendo al público escuchar en directo algunas de las nuevas creaciones de la banda.

A partir de ahí, Vetusta Morla desplegó un repertorio que recorrió las diferentes etapas de su trayectoria y que confirmó la conexión que mantiene con varias generaciones de seguidores. Canciones como 'La deriva', 'Golpe maestro', 'Maldita dulzura', 'Mapas', 'Finisterre', 'Valiente' o 'La cuadratura del círculo' fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes. El directo también dejó espacio para seguir descubriendo material inédito.

En el concierto en Roig Arena, la banda estrenó 'No dirás que no' y, ya durante el bis, 'El campo de violín', dos nuevas composiciones que evidencian la voluntad del grupo de mirar al futuro sin renunciar a la identidad que ha definido su carrera.

Tras más de dos horas de música, la banda puso el broche final a la actuación con una celebración colectiva de algunos de sus temas más emblemáticos. El tramo final, con 'Consejos de sabios', 'Copenhague' y 'Los días raros', convirtió el estreno de Vetusta Morla en Roig Arena en una noche marcada por la emoción, el reencuentro y la expectativa ante la llegada de una nueva etapa discográfica.