El vicealcalde de Alicante asegura que un exedil sabía "días antes" del pleno que contestaría a la pregunta de las VPP

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (i), en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha asegurado este miércoles que el exconcejal de Patrimonio Toni Gallego supo "días antes" del pleno del 25 de julio de 2024 "que él era el encargado de responder" a una pregunta formulada por Compromís sobre las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus. "Se puede acreditar documentalmente", ha sostenido.

A través de una nota de prensa, el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala ha desmentido a Gallego casi tres meses después de que este último manifestara, en la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" de esa sesión plenaria que contestara en su lugar a esa cuestión sobre el residencial, donde, según reveló el exedil, ella le dijo que "tenía una casa".

Ese comunicado del ejecutivo local llega, además, horas después de que Gallego haya ratificado, durante su declaración como testigo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de estas VPP, su comparecencia en el parlamento autonómico, donde se refirió a esa conversación que, según su testimonio, ocurrió poco antes de ese pleno. En julio de 2024, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que antes ostentaba Gómez.

"NO COINCIDE CON LA REALIDAD"

Concretamente, Villar ha afirmado "con total rotundidad" que "lo que el exconcejal recuerda no coincide con la realidad de los hechos" y ha añadido que, "en contra de lo manifestado por Gallego", este último "tuvo conocimiento días antes del pleno de que él era el encargado de responder a esta pregunta formulada por Compromís, tal y como se puede acreditar documentalmente".

Y ha continuado: "Tanto yo mismo, como el resto de ediles del equipo de gobierno sabíamos que Gallego era el encargado de responder a esa pregunta, así como quienes eran los encargados de responder a todas y cada una de las iniciativas plenarias desde días antes del pleno del 25 de julio".

"A nadie le sorprendió ni le pudo sorprender que el alcalde diese la palabra al señor Gallego en el pleno en este asunto, al igual que en el resto de puntos del pleno a los demás concejales, porque cada uno tenía asignados sus temas con anterioridad y es algo, insisto, que se puede acreditar", ha indicado Villar.

Por todo ello, el vicealcalde ha reiterado que "el exconcejal de Patrimonio", que dimitió de su cargo en junio de 2025, "era conocedor con anterioridad" al pleno "de que él tenía que defender esa pregunta que era correspondiente a su Concejalía".

BARCALA SOSTUVO QUE NO LO SABÍA

Las declaraciones de Gallego en Les Corts llegaron después de que Barcala se remitiera al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el pasado 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

"Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. No lo sabía, ¿vale? Yo esa información, tanto la que afecta a la señora Rocío Gómez como la que afecta al resto de los implicados, la he conocido a raíz de la relación y del informe inicial que prepara la Concejalía de Patrimonio", aseveró el primer edil en febrero.

15 INVESTIGADOS

En la causa judicial sobre estas VPP hay 15 personas investigadas. Entre ellas, además de la exedil Gómez, que dimitió el pasado enero tras conocerse que tenía un piso, está la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien igualmente dejó su cargo como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella resultaron beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

También figuran como investigados en este procedimiento funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de las VPP, y adjudicatarios de pisos.