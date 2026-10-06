El vicealcalde de Alicante evita aclarar si una exalto cargo le dijo en 2022 que sus hijos estaban inscritos en Les Naus

Archivo - El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en una imagen de archivo durante un pleno del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha evitado este martes aclarar si la jefa de Contratación y exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio, María Pérez-Hickman, le dijo en 2022 que los hijos de ella estaban inscritos en la cooperativa de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus. Tampoco ha desvelado si se ha planteado dimitir de su cargo.

"Hay un pleno solicitado por los grupos de la izquierda y, por tanto, en el pleno, si hay pleno, en el pleno se dirá lo que haya que decir. Evidentemente, no voy a contestar aquí lo que van a preguntar allí. Podéis insistir si queréis, no tengo ningún problema. Tengo toda la mañana si queréis, pero es lo que hay", ha trasladado Villar a los periodistas durante la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno.

El pleno extraordinario solicitado por los grupos de izquierdas del Ayuntamiento, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, con el fin de que Villar "comparezca y dé explicaciones sobre las últimas informaciones" conocidas "sobre el escándalo" de las VPP se ha fijado para este jueves a las 13.00 horas, por lo que, en principio, se celebrará después del debate sobre el estado de la ciudad, previsto para las 09.30 horas.

Sobre esa petición, el vicealcalde ha afirmado durante la rueda de prensa que "si hay pleno", algo que finalmente ocurrirá, allí "se dirá lo que haya que decir". Villar ha hecho estas declaraciones cuando aún no se había reunido la junta de portavoces para abordar esa solicitud de pleno.

INCÓGNITAS

A pesar de la insistencia de los periodistas, Villar no ha respondido a si el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), le ha pedido explicaciones después de trascender esa novedad sobre la declaración de Pérez-Hickman como investigada en el juzgado. Tampoco ha aclarado si sostiene ahora que el equipo de gobierno tuvo conocimiento de la polémica por las adjudicaciones de Les Naus en enero de este año.

De otro lado, la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda (PP), ha aseverado en relación con Les Naus: "Creo que lo hemos dejado claro ya en varias ocasiones. Aquí en esta sala de prensa no es el lugar donde nosotros tenemos que dar explicaciones".

Cutanda ha resaltado que el Ayuntamiento llevó el asunto a la Fiscalía y ha añadido: "Todos los martes anteriores a los jueves de pleno solemos contestar con la misma diligencia. Por respeto a los grupos políticos que han hecho esas preguntas al pleno, vamos a contestar en el pleno".

La portavoz del equipo de gobierno ha subrayado que los periodistas son "libres" de hacer las preguntas que crean "oportunas" y que ellos, como ediles, también son "libres de responder" a las cuestiones que vean "oportunas" y "en los términos" que consideren.

15 INVESTIGADOS

En la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP del Residencial Les Naus, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado, figuran como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de inmuebles allí, también está la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, quien, igualmente, fue beneficiaria de un piso en el complejo. Ambas dimitieron de sus cargos tras conocerse públicamente estos hechos, aunque Pérez-Hickman sigue siendo jefa de Contratación.

En el juzgado también figuran como investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de estas VPP, así como adjudicatarios de pisos y el promotor, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.