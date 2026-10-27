El Vicente Blasco Ibáñez de València, Premio Nacional Sustainability Actions 2026 a la excelencia en FP

Archivo - El CIPFP Blasco Ibáñez de València inaugura su Battery Lab. IMAGEN DE ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València ha recibido el premio Sustainability Actions 2026 a la excelencia en Formación Profesional, una distinción de carácter nacional que "reconoce la trayectoria y el compromiso del centro con la calidad educativa, formando a los profesionales de la nueva industria de baterías para impulsar la movilidad eléctrica y la transición energética".

El galardón ha sido entregado durante un acto celebrado en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, al que ha asistido el director general de Formación Profesional, Armando Martí, junto al equipo directivo del centro.

En los últimos ocho años, el centro valenciano ha consolidado una línea de trabajo que une sostenibilidad y especialización tecnológica vinculada a la transición energética, subraya la Generalitat en un comunicado.

Su actuación más reciente es el Blasco Battery Lab, inaugurado el pasado 16 de julio. Se trata de un laboratorio docente en el que el alumnado reproduce a escala educativa todo el proceso de fabricación de una celda electroquímica de tipo botón, desde la mezcla de materiales y el recubrimiento hasta el montaje en cámara de guantes con atmósfera controlada y los ensayos de carga y descarga. El laboratorio responde a las necesidades de la industria de baterías de la Comunitat Valenciana, especialmente en el entorno de Sagunto.

PERSONAL TÉCNICO Y FORMATIVO DE POWERCO

Asimismo, el ciclo de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad cuenta con una orientación específica en baterías, desarrollada por profesorado del centro junto a personal técnico y formativo de PowerCo. En esta iniciativa también han colaborado el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana (Quimacova).

Además, el centro trabaja con estas entidades para facilitar que su alumnado realice la formación en empresa en compañías del sector a partir del primer trimestre de 2027.

Desde 2018, el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez gestiona sus residuos de forma organizada y está inscrito como pequeño productor de residuos peligrosos y no peligrosos. La separación en origen en laboratorios y talleres forma parte de la práctica diaria del alumnado.

En el ámbito energético, el centro cuenta con dos plantas fotovoltaicas interconectadas, con una potencia conjunta de 110 kilovatios. La primera se puso en marcha en 2022 con apoyo del IVACE y la segunda se instaló en la primavera de 2026. Las instalaciones alcanzan porcentajes máximos de autoconsumo del 96%, con valores medios superiores al 75%.

El centro también participó en 2023 en la elaboración de la guía 'FP Sostenible', junto al CIPFP de Cheste, para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las familias profesionales.

Además, ha creado una Comisión de Sostenibilidad con representación de sus siete familias profesionales. Durante este curso 2026-2027, todo el alumnado de segundo curso realizará una ecoauditoría de residuos del propio centro dentro del módulo de Sostenibilidad aplicada al sistema productivo.