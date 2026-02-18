Víctimas de la dana, sobre las ayudas anunciadas por Llorca: "No es una cuestión de dinero, sino de responsabilidad"

(I-D) El representante de la asociación damnificados de la Dana, Alex Carabalí, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana 29O, Rosa Álvarez, y la presidenta de la Asociación Víctimas de la dana, Mariló Gradolí. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han reaccionado al anuncio de nuevas ayudas directas realizado este miércoles por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recalcando que para ellas "no es una cuestión de dinero, sino de reconocimiento, responsabilidad, transparencia, prevención y cambio de políticas". "La dignidad de las víctimas no se compra", advierten.

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y Asociación Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia han hecho público un comunicado --el primero que suscriben conjuntamente los tres colectivos-- sobre la aprobación por parte del Consell de una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las personas fallecidas el 29 de octubre de 2024, la catastrófica barrancada que causó la muerte de 230 personas.

"Porque para eso me han elegido 'president', para evitar la crispación y para trabajar por mejorar la sociedad, y es lo que he hecho toda mi vida al frente del municipalismo", ha reivindicado Pérez Llorca en la sesión de control en Les Corts, donde ha dado a conocer esta iniciativa.

Por su parte, las asociaciones de víctimas subrayan que "el debate no puede reducirse únicamente a una cuestión económica". "Lo que está en juego --remarcan-- no es una cuestión de ayudas ni de dinero, sino de reconocimiento a las víctimas mortales por parte de la Generalitat Valenciana".

"La reparación no se limita a compensaciones materiales. Hablamos de responsabilidad institucional, de transparencia en la gestión y, sobre todo, de aprender de lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse", inciden.

En este sentido, resaltan que se trata, "en primer lugar, de transparencia" y afean que "llevan un año y cuatro meses mintiendo" y "defendiendo" al expresident Carlos Mazón.

En la misma línea, reivindican que las familias y las personas damnificadas "tienen derecho a conocer con claridad qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y qué medidas se han adoptado desde entonces para mejorar los protocolos de alerta y respuesta".

En segundo lugar, exigen "cambiar las políticas" y aluden a la publicación de un estudio del CSIC que señala que el cambio climático aumentó un 55% la extensión de la zona afectada por la dana de Valencia.

Este análisis "demuestra cómo el cambio climático convirtió una dana en una catástrofe para la que no estábamos preparados". "Y el Consell continúa evitando que se desarrollen políticas de adaptación a ese cambio climático que ya es una realidad", reprochan.

"Nos preocupa lo que ocurrió y cómo Mazón y Pérez Llorca perpetúan la mentira y los intentos de eludir la verdad. La mejor manera de honrar la memoria de las víctimas es garantizar que se adopten medidas efectivas para que una situación similar no vuelva a producirse con las mismas consecuencias y que el Consell reconozca a las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024", aseveran las asociaciones, que advierten que "la dignidad de las víctimas no se compra" y exigen "verdad, justicia y reparación".