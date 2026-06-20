Víctimas de la dana, docentes y otros colectivos se concentran ante la junta del PP en Valencia

Un grupo de docentes se manifiesta durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la dana, profesores de la educación pública valenciana y representantes de otros colectivos sociales se han concentrado frente al acceso al espacio de eventos CanCela de Sueca (Valencia), donde se ha celebrado la Junta Directiva del PP provincial del Valencia a la que han asistido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, así como el presidente del PP en Valencia y de la Diputación de València, Vicent Mompó.

La convocatoria se había difundido en redes sociales como un "esmorçar popular" para expresar las reivindicaciones de estas entidades, coincidiendo con la presencia de los dirigentes 'populares'.

Entre los asistentes a la concentración frente al recinto, custodiado por agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, se encontraban profesores de la educación pública valenciana, que mantienen las movilizaciones tras la suspensión temporal de la huelga indefinida que iniciaron el pasado 11 de mayo. Los asistentes lucían las ya tradicionales camisetas verdes de la enseñanza pública y los petos con el lema donde denuncian la "precariedad" de los docentes. Además, se ha escuchado a una 'xaranga'.

También ha acudido a la concentración la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez.

En la protesta ha estado presente el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, quien en sus redes sociales ha asegurado que los docentes "no van a parar": "Los docentes se lo dicen bien claro a Pérez Llorca, Feijóo y Mompó en Sueca".