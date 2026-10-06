Las víctimas de la dana piden adecuar los ES-Alert al riesgo para no avisar "tarde" ni "cada vez que llueve"

(I-D) La representante de la Asociación de Víctimas de la dana, Rosa Álvarez; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la comisionada de Salud Mental, Belén González Callado; la periodista Mariló Gradolí; y Elisabeth González Peralta, víctima de la dana - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la dana han pedido que los avisos de emergencias y ESA-Alert estén "muy medidos" para no generar desconfianza entre la ciudadanía, y han llamado a protocolizar los sistemas según la gravedad del episodio meteorológico, de forma que no se lancen "tarde" como en el 29 de octubre, pero tampoco "cada vez que llueve".

La conferencia internacional 'De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres', organizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la OCDE, ha acogido una mesa redonda entre la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la comisionada de Salud Mental, Belén González; y las portavoces de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Elisabet González Perálta; la Asociación de Víctimas de la DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, y la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez.

Álvarez ha señalado que "no podemos mandar alertas cada vez que llueve" sino que "hay que buscar sistemas de aviso a la población según el grado de gravedad". "No nos pueden dejar sin avisos, ni nos pueden avisar cada vez que llueve", ha comentado

Rosa Álvarez ha señalado que las asociaciones de víctimas están preparando el segundo aniversario de la dana. Dos años después, "estamos en algunos aspectos algo mejor, porque se nos da voz, no la suficiente pero se nos da voz". Ha admitido que la noticia del adelanto electoral les "entristece" porque "decae la única comisión de investigación seria" sobre la dana en el Congreso.

Álvarez ha lamentado que "el día 29 de octubre de 2024 no hubo prevención, no hubo preparación, no hubo respuesta y como resultado hubo 233 personas que ya no están aquí". Después, a su juicio, "tampoco se centraron en una recuperación".

"No podemos cambiar nuestra geografía, pero sí podemos decidir quién gestiona las emergencias con nuestro voto. Y si alguien tiene dudas de quién las tiene que gestionar, que nos vean, que nos miren", ha expresado.

Respecto a la salud mental, ha relatado que en los primeros días no hubo "ninguna ayuda profesional en salud mental". "Una consellera del gobierno valenciano nos prohibió ir a las familias", ha insistido en alusión a la extitular de Turismo, Nuria Montes, y eso es "una de las cosas que más daño psicoemocional" causó.

EL "MIEDO" ANTE LA ALERTA NARANJA

Mariló Gradolí ha puesto el foco en los avisos meteorológicos de las últimas semanas, porque "una alerta naranja en la zona cero era sinónimo de miedo".

Así, ha reivindicado que las alertas "tienen que estar muy medidas" para que "la ciudadanía las tome en serio", "no pueden llegar tarde, con información errónea y diciendo que está lloviendo cuando ya está lloviendo". Además, ha pedido que "la información fluya desde los técnicos, tomando decisiones acertadas".

Gradolí ha lamentado en su intervención que "la administración autonómica no nos ha escuchado y sigue sin escucharnos". "El Consell ha aprobado por urgencia que se pudiese urbanizar en zonas no urbanizables con criterio turístico. Es decir, estamos aquí, víctimas, expertos, diciendo que hay que respetar el territorio y no urbanizar en zonas inundables, y el Consell, por urgencia, ese mismo día, está haciendo una cosa que es completamente contraria a lo que se está hablando aquí", ha recriminado en alusión a la Ley del Suelo.

En ese sentido, ha pedido que "los técnicos digan qué es lo que se tiene que hacer para que los políticos decidan", y ha advertido: "Quien crea que se puede hacer lo que se estaba haciendo antes del 29 de octubre está muy equivocado".

"HAY UNA DESCONFIANZA TOTAL"

Por su parte, Elisabet González ha puesto el foco en que "el problema que tenemos a día de hoy es que no confiamos en quien está gestionando la emergencia a día de hoy" y no se tiene "ninguna confianza de que vayan a avisar" a la población, porque además una de las últimas alertas "volvió a sonar tarde y mal". "Hay una desconfianza total", ha insistido.

González ha rechazado que se vincule a las asociaciones con partidos y ha remarcado que en su querella implicaban a responsables "tanto de izquierda como de derecha".

Elisabet González ha apuntado que en los primeros días tras la dana "en los telediarios se hablaba de Aldama y del novio de Ayuso". "Intentabas informarte y te preguntabas cómo es posible que estemos nosotros sumidos en esto y fuera de nuestra comunidad estén centrándose en estas cosas como tema principal", ha agregado.

Además, ha denunciado que "las competencias no pueden estar en manos de incompetentes". "Ese es el principal problema que tenemos. Por lo cual, si ha habido una incompetencia y continuamos estando en manos de las mismas personas, es imposible que haya una confianza", ha remarcado.

"PROPORCIONAR TRANQUILIDAD"

Por su parte, la delegada del Gobierno señalado que "el objetivo final no puede ser más que ellas", en referencia a las representantes de las víctimas. Bernabé ha señalado que la recuperación "se tiene que abordar desde todos los ámbitos" y de forma multidisciplinar para contar con "un territorio protegido", "resiliente" y a la vez "consciente de la vulnerabilidad".

La delegada ha subrayado que se debe proporcionar "la tranquilidad de que sus instituciones les van a avisar en tiempo y van a saber cómo actuar ante una situación como esa". Ha llamado a trabajar también en la "cultura de la protección civil".

Bernabé ha apuntado que "hay que revisar el propio plan de emergencias de la Generalitat Valenciana" porque "cuando lo tienes todo estipulado es mucho más fácil". "El ES-Alert tiene que estar más protocolarizado a la hora de utilizarlo para tener la garantía de no se le haga un mal uso", ha expuesto.

La delegada también ha afirmado que el procedimiento en la Comunitat Valenciana para atender psicológicamente dentro del plan de víctimas múltiples debe actualizarse. "Yo he hablado con familiares de víctimas que incluso dos meses después, un año después, no podían ni hablar del estado de shock en el que estaban. ¿Cómo van a decir si quieren o no quieren apoyo psicológico en la puerta de no se sabe dónde?", ha planteado.

Por su parte, la comisionada ha señalado cómo tras la dana quedó patente "una demanda de cuidado, de escucha" por parte de las víctimas. "Es imprescindible que nos hagamos cargo del dolor de las víctimas", ha señalado.

Belén González ha detallado que se estructuró una intervención con unas características psicosociales de acompañamiento en el duelo y en la vuelta a la normalidad. Este abordaje ha obtenido "unos resultados espectaculares", ha destacado. Ha precisado que "se han hecho del orden de 4.300 intervenciones, de ellas 3.300 han sido individuales, pero 1.000 han sido grupales", con grupos de entre 25 y 30 personas. El contrato para prestar este apoyo terminaba en julio pero se ha renovado para un año más.

"Desde las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) se han hecho grupos incluso de identificación de las obras que se necesitan, de ascensores, de escaleras, porque eso es salud mental. A veces pensamos que la salud mental tiene que ver con diagnósticos de ansiedad, de depresión, de trastorno de estrés postraumático, y eso no nos sirve aquí. Lo que nos sirve es entender lo que la gente necesita y a quién necesitan y a quién no necesitan", ha agregado.

Belén González ha apuntado que se ha "aprendido muchísimo" a partir del apoyo a las víctimas de la dana y se han mantenido reuniones para identificar los errores cometidos. "Esto ha generado también que en otros escenarios, los grandes incendios que han ocurrido, podamos ofrecer esta USME también, si se necesita, para que en cualquier momento, en cualquier catástrofe que ocurra en España, podamos volver a reaccionar", ha destacado. Entre los aspectos de mejora, está la atención psicológica en el primer momento.