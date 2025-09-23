Víctimas de la dana piden la dimisión de Mazón a las puertas de Les Corts: "Todo lo que pueda decir es mentira"

Protesta de asociaciones de víctimas de la dana frente a Les Corts para pedir la dimisión de Carlos Mazón ante el Debate de Política General - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 23 Sep. ( EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas de la dana del 29 de octubre han protestado este martes ante la puerta principal de Les Corts, coincidiendo con el Debate de Política General, para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La protesta, convocada por la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024, ha arrancado a las 9.30 horas, una antes del inicio del primer Debate de Política General de Mazón tras las inundaciones que dejaron 229 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia.

Las principales asociaciones de víctimas están invitadas a acudir a la sesión por el PSPV y Compromís, pero este colectivo, encabezado por Mariló Gradolí, rechazó asistir y convocó en su lugar la concentración. A la protesta se han sumado las otras dos organizaciones.

Así, frente a las puertas del parlamento valenciano se han colocado cuatro grandes pancartas por la dimisión de Mazón y algún cartel con rostros y nombres de víctimas mortales, entre gritos de "Mazón dimisió", "Govern dimisió", "Mazón a presó" y "No son morts, son assasinats".

Para Mariló Gradolí, "lo que pueda decir (Mazón en el Debate de Política General) es todo mentira, basado en que desde el principio no ha parado de mentir y de manipular". En palabras de la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, "todo lo que dicen no suena a hueco a falso. Nosotros no le damos legitimidad. Él no es necesario para la reconstrucción".

A juicio de la Asociación de Damnificados Dana-Horta Sud, su presentante, Paula Sanchis, "lo que vamos a ratificar es lo que ya le dijimos en su momento al señor Feijóo: que pedimos la dimisión de Carlos Mazón porque entendemos que no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat" y se ha preguntado "quién puso" a la exconsellera Salomé Pradas "al frente del Cecopi" que se constituyó "tarde, lleno de problemas y de irresponsabilidades".