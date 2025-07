Víctimas de la dana piden a Mompó que "haga memoria" y éste les contesta que "es muy complicado concretar"

VALÈNCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia y miles de daños materiales, han pedido este martes al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que "haga memoria" sobre lo que ocurrió aquél día y éste les ha contestado que "es muy complicado concretar" llamadas, horas o contenidos.

En concreto, el presidente de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, Christian Lesaec, se ha referido hoy, durante su intervención en la séptima sesión de la comisión de estudio de la dana de la Diputación, a la declaración, en calidad de testigo, de Mompó en el juzgado.

Mompó dijo el pasado jueves a la jueza que investiga la gestión de la dana que desconocía algunos aspectos sobre lo que ocurrió en la tarde del 29 de octubre, aunque sí negó que hablara con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el mensaje Es-Alert ante de su envío, a las 20.11 horas, a los móviles de la ciudadanía. También afirmó que no tuvo información del barranco del Poyo "hasta la noche".

Lesaec le ha transmitido a Mompó que los abogados de la asociación, personados en el procedimiento, les habían trasladado que en su declaración judicial había algunos aspectos que no conseguía recordar.

Y, al respecto, le ha pedido que les ayude y que "haga memoria": "Yo le pediría, de corazón, y sin ser una crítica, que nos ayude, que haga memoria. Probablemente algunas de las cosas que quizá no recuerda, las pueda recordar después". "Si es así --ha añadido--, ayúdenos a averiguar la verdad, ¿de acuerdo? Se lo pido de corazón. Nada más", le ha espetado.

Mompó le ha contestado: "He dicho por activa y por pasiva que no es que no me acuerde de algunas cosas y otras no. El principal problema que tengo, y me consta que no es particular, es que una cosa es hablar aquí, con periodistas, en el pleno, donde puedes intentar, por lógica, recordar qué cosas sucedieron, y otra cosa es cuando te preguntan en sede judicial que asegures un punto u hora. Ahí es donde vienen las dudas", ha dicho.

Y ha añadido: "Mi duda no es de lo que allí pasó, sino el problema que tengo es que ante la pregunta de qué hablé a las 18.42 con alguien, no consigo acordarme".

"Después de tantas llamadas y gestiones, de lo que sucedió aquel día, que me pregunten por una llamada, hora y contenido de esa discusión o intervención con no se quién, eso me es muy complicado concretar. De ahí las dudas que puedo transmitir", ha insistido.