Víctor Manuel y Manuel Vilas emprenderán "un viaje por la memoria sentimental" en la

Archivo - El cantante Víctor Manuel - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una conversación entre el cantautor Víctor Manuel y el escritor Manuel Vilas abrirá el próximo viernes, 22 de mayo, el Festival Fronteras, una prpopuesta que une literatura, música y creación contemporánea.

La cuarta edición del certamen, con una programación gratuita y abierta a todos los públicos, convertirá hasta el 31 de mayo a València en "punto de encuentro entre disciplinas, lenguajes, talentos y formas de creación", destaca la organización en un comunicado.

La literatura, la música o el cine serán protagonistas en sedes culturales "emblemáticas" de la ciudad, con referentes nacionales e internacionales como María Rodés, Raül Refree, Elena Molina, Víctor Manuel, Manuel Vilas, Amparo Llanos, Paco Cerdà, Elvira Mínguez, Javier Limón, Sandra Monfort, Miguel Ángel Hernández, Mark Elder o Benjamín Prado.

Conversaciones con autores, cápsulas de música y poesía, conciertos, encuentros y conferencias invitarán, a lo largo de cinco jornadas, al cruce de miradas y a la exploración de nuevas formas de creación.

A Les Arts se unen un año más las bibliotecas municipales y el Palau de la Música, así como una selección de librerías de l'Horta Sud -en colaboración con el Gremi de Llibrers-. Por su parte, como una de las novedades del festival, el Centro de Arte Hortensia Herrero se suma por primera vez como sede.

Partiendo de la conversación inaugural entre el músico Víctor Manuel y el escritor Manuel Vilas este viernes --un viaje por la memoria sentimental a través de la música que les une, la literatura y el cine--, Les Arts acogerá algunas de las grandes conversaciones y encuentros que centran la programación del festival.

Por su escenario pasarán además este fin de semana Amparo Llanos (guitarrista de de Dover y traductora de Jane Austen) y la cantante, psicóloga y comunicadora Monty Peiró. Desde su mirada rockera y contemporánea, revisarán el legado de Virginia Woolf y Jane Austen y su influencia en la música actual y el pensamiento feminista. Por su parte, la compositora y cantante valenciana Sandra Monfort y el escritor, Premio Nacional de Narrativa, Paco Cerdà conversarán el sábado alrededor del sonido, la música y la palabra mediterráneas.

Fronteras refuerza su apuesta por la experiencia en directo con diversas cápsulas de música y poesía, que rendirán homenaje a la Generación del 27 con los artistas Albertina Barceló y David Trashumante, en colaboración con el festival de poesía Vociferio; e incluirá también la grabación en directo del exitoso podcast sobre literatura y filosofía Punzadas sonoras, dedicado al vínculo entre música y pensamiento.

Además, la iniciativa 'Un café con' ofrecerá al público la oportunidad de conversar de manera cercana con algunos de los protagonistas de Fronteras. En este marco, Víctor Manuel y Paco Cerdà protagonizarán los encuentros con el público en Les Arts el viernes y el sábado respectivamente.

CONECTANDO PÚBLICO Y CREADORES

Asimismo, el festival continúa conectando a público y creadores en bibliotecas y librerías de diversos municipios de la ciudad, que acogerán talleres, conferencias y charlas con referentes de la cultura: el sábado, en la Biblioteca Clara Santiró i Font (La Rambleta), Amparo Llanos abordará sus influencias poéticas y musicales y de dónde sale el impulso para crear una canción. Y en l'Horta Sud, la librería Librolandia, en Benetússer, acogerá un encuentro con Manuel Vilas.

La programación de Fronteras se extiende hasta el domingo 31 de mayo con encuentros entre artistas como la cantante y compositora María Rodés y el escritor Miguel Ángel Hernández o el músico y productor Javier Limón y la escritora hispano - venezolana Karina Sáinz Borgo.

A ellos se suman nombres como Raül Refree, la directora Elena Molina, Benjamín Prado, poeta narrador y letrista, el músico valenciano Ricardo Moya o el compositor británico Mark Elder.

El concierto La música del futuro reunirá a jóvenes talentos de la prestigiosa escuela de música Berklee Valencia como Alex Hoskins, Gabi Bendeck, Pablo Turlo y Madison Abigail.

Entre las propuestas "más singulares" destaca Memoria Ex Tenebris, un espectáculo que une música y palabra, creado en exclusiva para Fronteras, que reunirá a Elvira Mínguez, Mario Marzo y Nacho Castellanos en una reflexión escénica sobre el poder de la creación frente a las vivencias personales.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, excepto la del Centro de Arte Hortensia Herrero, previa reserva en su web y en la web del festival.

Festival Fronteras está organizado por Palau de les Arts Reina Sofía, Ayuntamiento de Valencia, Bibliotecas Municipales y La Fábrica y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura a través la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, el Palau de la Música, Mostra de València - Cinema del Mediterrani, el Centro de Arte Hortensia Herrero, Vociferio, Berklee, Gremi de Llibrers de València, y Radio 3 como medio asociado. En paralelo al festival, la estrategia pública València Music City impulsa la música como motor cultural, social y económico de la ciudad.