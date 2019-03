Un vídeo sobre buen uso de los antibióticos realizado por estudiantes de la CEU UCH recibe un premio internacional

Publicado 13/03/2019 17:59:22 CET

El proyecto científico internacional Small World Initiative, en el que participan más de 200 universidades de una docena de países, ha concedido sus premios anuales a las mejores acciones divulgativas en la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos. Los ganadores del 3rd Annual 'Do Something About Antibiotics' Challenge han sido los vídeos elaborados por la University of California-Irvine, el Ethel Walker School de Simbury, en Connecticut, y el equipo SWI@CEU, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de València (CEU UCH).

Los CDC (Centers for Disease Control & Prevention) y los NIH (National Institutes of Health) en Estados Unidos, junto con la Sociedad Española de Microbiología (SEM), han sido los encargados de seleccionar a los ganadores de este reto internacional de concienciación frente a las resistencias bacterianas, que según la OMS, serán en 2050 la principal causa de muerte entre la población mundial, al provocar infecciones que no podrán ser tratadas eficazmente con el arsenal terapéutico disponible hoy en día.

Coincidiendo con la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, celebrada del 12 al 18 de noviembre, el equipo SWI@CEU, que dirige la catedrática de Microbiología de la CEU UCH Teresa Pérez Gracia, elaboró un decálogo de recomendaciones para el buen uso de estos medicamentos. Para compartir estos diez 'tips' o consejos básicos, el equipo de la CEU UCH realizó varias infografías en inglés y en español, y grabó dos vídeos, también en ambos idiomas, que han sido ahora premiados internacionalmente por la red SWI.

Entre las recomendaciones de este decálogo, destaca la importancia de "no usar antibióticos frente a infecciones víricas como la gripe o el catarro", ya que no curan esas enfermedades y con ello solo se contribuye a crear resistencias en las bacterias. El decálogo premiado del equipo SWI@CEU también alerta sobre la importancia de "finalizar el tratamiento con antibióticos, aunque los síntomas hayan desaparecido, tomándolos en las dosis y horarios prescritos".

No automedicarse, no comprar antibióticos en internet o no presionar al médico o al farmacéutico para que prescriba o venda antibióticos, están también entre las recomendaciones de este decálogo, que se cierra recordando que "preservar la eficacia de los antibióticos para las generaciones futuras depende del uso responsable por parte de toda la población".

'TEN TIPS', DE PREMIO

Este material divulgativo gráfico y audiovisual ha sido difundido en las redes sociales por el equipo SWI@CEU, empleando los hashtags #KeepAntibioticsWorking, #WorldAntibioticAwarenessWeek y #UsoRacionalAntibióticos. Entre todas las propuestas presentadas, la SEM destaca con estas palabras el premio concedido al equipo SWI@CEU: "SEM is awarding their top prize to a team from the Universidad CEU Cardenal Herrera. Under the hashtags #KeepAntibioticsWorking and #Antibióticos, the team created Spanish- and English- language videos and infographics to share 10 tips to avoid antibiotic resistance. These tools reached a wide audience and seamlessly brought together the efforts of a large team".

La Universidad CEU Cardenal Herrera es, desde hace dos años, una de las 17 universidades españolas participantes, desde su inicio, en el proyecto internacional Small World Initiative, que promueve en todo el mundo la participación de los jóvenes en la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural, así como la divulgación y concienciación sobre el problema de salud global que supone el aumento de las resistencias de las bacterias a los antibióticos, recuerda la institución académica en un comunicado.

Este año, el equipo SWI@CEU dirige la participación en el proyecto SWI de más de 130 alumnos de 7 colegios valencianos --American School of Valencia, Santa María del Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss School, San Pedro Pascual y Caxton College--, gracias a la colaboración de 31 estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud y Veterinaria y de 8 estudiantes de Ciencias de la Comunicación, bajo la coordinación de 5 profesores de la CEU UCH.