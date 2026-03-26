El viento alcanza rachas de 163 km/h en Xert (Castellón)

Archivo - Fuertes rachas de viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que sopla en el norte de Castellón ha alcanzado esta madrugada rachas que han llegado en Xert a los 163 km/h; en Vilar de Canes, a los 161 hm/h; y en Sant Mateu, a los 132 km/h, según datos de Avamet.

No obstante, el Consorcio de Bomberos de Castellón no ha tenido que realizar ningún servicio de relevancia por vientos, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El interior norte y litoral norte de Castellón están en alerta naranja por vientos, y el litoral sur de la provincia en alerta amarilla. Ante esta situación, se ha establecido el nivel de preemergencias extremo por incendios forestales en el interior norte y en todo el litoral de Castellón, por lo que está prohibido hacer fuego incluso en zonas habilitadas como paelleros y barbacoas.