El viento amainará durante esta noche en el incendio de Tírig

Punto caliente del incendio de Tírig en el satélite Meteosat - AEMET

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona afectada por el incendio forestal de Tírig (Castellón) registra desde la mediodía de este domingo viento del sur y sudeste, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la tendencia es que vaya aflojando hasta variable conforme avance la tarde, la noche y la madrugada, con rachas inferiores a diez kilómetros por hora y vientos de vertiente descendentes.

Este domingo por la tarde, el satélite Meteosat detecta un punto caliente en la zona del incendio forestal. En las imágenes del canal visible se intuye cómo la columna de humo se expande hacia el norte de la provincia hasta la zona de Castell de Cabres y Herbers, detalla Aemet en redes sociales.

La situación meteorológica fue tranquila durante la pasada madrugada en la zona afectada por el incendio de Tírig, con viento flojo variable, una temperatura que ha bajado hasta 20 grados en los valles y una humedad que ha subido hasta el 80%. La previsión era que desde media mañana entrara la brisa de sur y suroeste, intensificándose hasta ráfagas de 30-40 kilómetros por hora a primera hora de la tarde.

Este fuego, declarado el pasado viernes, sigue activo y continúa en situación 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana. La superficie afectada asciende a aproximadamente 395 hectáreas y 15 kilómetros de perímetro forestal.

A consecuencia de su evolución, la Generalitat ha activado este domingo por la tarde el sistema de aviso a la población ES-Alert para informar de la evacuación del municipio castellonense de Catí, que ya estaba confinado desde este sábado. A las 19 horas de este domingo está prevista otra reunión del Cecopi para actualizar la situación.

Por su parte, el incendio de Serra d'en Galceran ya está controlado, al igual que el de Culla, y el de La Salzadella ya fue extinguido. Durante la pasada noche también se inició un pequeño incendio en el pueblo castellonense de Palanques que se pudo extinguir y sofocar rápidamente.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este domingo es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con posibilidad de tormentas secas en la provincia de Alicante.