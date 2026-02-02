El viento continúa una semana más en la Comunitat: hoy se esperan rachas muy fuertes en el interior de Valencia

Archivo - Imagen de lluvia y viento en València - TWITTER GENERALITAT - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento continúa una semana más en la Comunitat Valenciana puesto que hoy se esperan rachas muy fuertes en el interior de Valencia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, esta jornada el cielo estará poco nuboso aunque se esperan precipitaciones en el interior de la autonomía y, de forma más dispersa, en zonas del litoral.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en el interior norte de la Comunitat, bajarán en el sur de Alicante y no habrá cambios en el resto; mientras que las máximas irán en ligero descenso o no sufrirán cambios en Castellón.