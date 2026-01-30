El viento continuará hoy en la Comunitat: se esperan rachas muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viento continuará este viernes en la Comunitat Valenciana puesto que se esperan rachas muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, el cielo estará poco nuboso y aumentará a nuboso por la tarde con probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte de la autonomía a últimas horas, sin descartar que se extiendan al resto del interior y litoral norte de forma aislada.

Por su parte, la cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.800 metros, y las temperaturas mínimas no sufrirán muchos cambios, mientras que las máximas bajarán salvo en Castellón.