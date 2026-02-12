El viento derriba una mano de la escultura de Ripollés en la Alameda - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que sopla este jueves en València ha derribado una mano de la escultura del artista Juan García Ripollés ubicada en la Alameda.

Esta pieza, ubicada en la rotonda del final del paseo de la Alameda con calle Eduardo Boscá, pesa alrededor de 14 toneladas, detallan fuentes municipales.

La escultura, característica del escultor valenciano, se compone de una pieza central de un personaje leyendo un libro sobre la que una figura circular levanta cinco manos, una de las cuales se ha caído por el viento.