El viento regresa a la Comunitat: se esperan rachas muy fuertes en Castellón y en el interior de Valencia y Alicante

Archivo - Dos personas caminan en la Playa de la Malvarrosa con viento en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Algunos puntos de la Comunitat Valenciana se encuentran este jueves en alerta naranja puesto que ha regresado el viento. En concreto, se esperan rachas muy fuertes del noroeste en Castellón durante la jornada y en el interior de Valencia y Alicante la primera mitad del día.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo estará hoy poco nuboso o despejado.

Además, las temperaturas mínimas bajarán en el interior de la autonomía y no habrá cambios en el resto; mientras que las máximas anotarán un descenso generalizado que será notable en la mitad sur de la Comunitat y en el interior de Castellón.